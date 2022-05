Pixel Fold e Galaxy Z Fold 4 sembrano avere qualcosa in comune

Aggiornato il 3/5: Informazioni sull’intervallo di tempo di rilascio aggiunte.

Cosa hai bisogno di sapere

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, ha anticipato le specifiche del display di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Google Pixel Fold.

Young afferma che Pixel Fold e Galaxy Z Fold 4 avranno le stesse dimensioni degli schermi interni ma le proporzioni saranno completamente diverse.

Il Pixel Fold dovrebbe anche avere un display esterno più piccolo e più ampio simile all’OPPO Find N e si dice che arriverà nel quarto trimestre del 2022.

È passato molto tempo da quando abbiamo visto una buona perdita di Google Pixel Fold, ma sembra che Google stia ancora giocando con l’idea di una versione pieghevole di Pixel in futuro. Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha anticipato un imminente annuncio che intende fare alla conferenza DSCC della prossima settimana. Young afferma che Galaxy Z Fold 4 e Pixel Fold avranno le stesse dimensioni degli schermi interni, tuttavia, le proporzioni saranno completamente diverse.

Inoltre, ha detto Young Twitter Quello Google Pixel Fold Avrà uno schermo esterno da 5,8 pollici che sarà molto più ampio di Galaxy Z Fold 4Si vocifera di uno schermo esterno da 6,19 pollici. Da quello che possiamo dire, Z Fold 4 è un’altra versione modificata dell’attuale Z Fold 3 e presenta proporzioni e dimensioni dello schermo simili al telefono pieghevole di terza generazione più grande di Samsung. In un tweet di follow-up, Young ha anche affermato che il lancio di Pixel Fold è attualmente previsto nel quarto trimestre di quest’anno.

Poiché Pixel Fold avrà un rapporto di aspetto più corto e più ampio, è del tutto possibile che il display interno più grande sia più vicino a un rapporto di aspetto 16:9 come OPPO Trova N. Questa non è la prima volta che sentiamo che Pixel Fold sarà più vicino alle dimensioni e alla forma di OPPO Find N piuttosto che a un telefono pieghevole più alto e sottile come il Galaxy Z Fold 3. A differenza della maggior parte dei telefoni. I migliori telefoni pieghevoli Per ora, si dice anche che Pixel Fold non abbia una piega del display nel mezzo. Questo è anche simile a OPPO Find N.

Young afferma che ulteriori dettagli emergeranno alla conferenza DSCC della prossima settimana. Almeno, siamo abbastanza fiduciosi a questo punto che il Galaxy Z Fold 4 Non avrà una S-PenE non è probabile che Google spedisca uno stilo con un potenziale Pixel Fold.