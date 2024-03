Venom 3 ottiene il titolo “Last Dance” e sposta la data di uscita

La terza parte della serie “Venom” è finalmente intitolata “Venom: The Last Dance”. Sony ha inoltre anticipato la data di uscita del film al 25 ottobre 2024, invece della data precedentemente annunciata dell'8 novembre.

I dettagli della storia sono ancora tenuti nascosti, ma Tom Hardy tornerà nei panni del letale protettore Eddie Brock/Venom nel film, interpretato anche da Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Clark Backo.

Kelly Marcel farà il suo debutto alla regia con il progetto. Ha anche scritto la sceneggiatura di una storia che ha sviluppato con Hardy. Il film è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker e Marcel Hardy.

I primi due film di “Venom” (“Venom” del 2018 diretto da Ruben Fleischer e il sequel del 2021 “Let There Be Carnage” diretto da Andy Serkis) hanno incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino.

Sony ha annunciato per la prima volta che un terzo film era in lavorazione durante la sua presentazione al CinemaCon nell'aprile 2022. Il progetto sarà la prima apparizione di Venom dalla sequenza dei titoli di coda di “Spider-Man: No Way Home” del 2021.

A febbraio Temple ha parlato del progetto diversificato, per anticipare che le riprese stavano per finire. “Ci stiamo avvicinando alla fine in questo momento”, ha detto. “È stato un viaggio così selvaggio e meraviglioso. È così nuovo per me. È un set fantastico! È pazzesco. È stato così divertente e ho lavorato con persone fantastiche. Sono stato così fortunato nella mia carriera a “Ho un cast fantastico. Non vedo l'ora.” “Finché non uscirà nel mondo. Penso che sarebbe una buona idea.”

La produzione di “Venom 3” è stata interrotta a causa dello sciopero del SAG-AFTRA lo scorso anno, ma le telecamere hanno ripreso a girare alla fine di novembre.

Il film della Columbia Pictures sarà distribuito in grandi formati premium e IMAX.