Schulz, Macron e Tusk si incontrano a Berlino per discutere delle divergenze sull'Ucraina – Politico

Le tensioni di lunga data hanno cominciato a ribollire alla fine di febbraio, quando Macron ha rifiutato di escludere l’invio di truppe occidentali a combattere in Ucraina, promettendo di fare “tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra”. Schulz è più cauto Sulle ripreseEscluso l'impiego di forze di terra dei Paesi europei.

Giorni dopo, Macron sembrava rispondere direttamente a Schulz. “È chiaro che l'Europa si trova di fronte a un momento in cui sarà necessario non essere codardi”, ha detto davanti al pubblico a Praga. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha risposto che i commenti di Macron sono “qualcosa che non aiuta realmente a risolvere i problemi che abbiamo quando si tratta di conflitto”. Aiutate l'Ucraina.”

I funzionari tedeschi lamentano in privato che, nonostante i discorsi duri di Macron sull’Ucraina, non ha dato seguito allo stesso sostegno militare della Germania.

L'Istituto tedesco di Kiel, che raccoglie i contributi nazionali per lo sforzo bellico in Ucraina, classifica la Francia come chiaramente indietro con 640 milioni di euro in aiuti militari rispetto alla Germania, che ha fornito o promesso 17,7 miliardi di euro.

I francesi contestano queste cifre e rispondono che stanno fornendo armi di reale importanza. “La Francia ha scelto l’efficienza operativa nel suo aiuto militare all’Ucraina: prometti ciò che puoi mantenere, mantieni ciò che puoi promettere”, ha recentemente affermato in un discorso il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu. posta Su X.

Macron questa settimana ha rinviato una visita da tempo programmata in Ucraina a causa delle tensioni con i suoi alleati a causa della sua retorica sempre più dura. Domenica il Palazzo dell’Eliseo ha annunciato che la visita avrà luogo “nelle prossime due settimane”.