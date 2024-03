Jonathan Majors: L'ex fidanzata fa causa all'attore Marvel per presunta violenza sessuale

1 ora fa

L'attore americano Jonathan Majors, noto per aver interpretato Kong nei film Marvel, è stato citato in giudizio dalla sua ex fidanzata.

L'avvocato della signora Zappery, Brittany Henderson, ha elogiato l'attrice britannica in una dichiarazione, dicendo che “ci vuole vero coraggio per trattenere qualcuno con questo livello di autorità e responsabilità”.

“Come è possibile sulla base delle prove, delle prove dell'accusa, per non parlare delle nostre prove?” ha detto alla ABC News.

Majors ha interpretato il cattivo Kong il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella serie Disney+ Loki, ed era previsto che recitasse nel prossimo Avengers: The Kong Dynasty.