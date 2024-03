Xbox annuncia grandi cambiamenti a Microsoft Rewards in futuro

Oggi, Xbox annuncia alcune importanti modifiche a Microsoft Rewards, che includono i piani per iniziare a lanciare una “esperienza di premi semplificata” mentre “ricalibra” il modo in cui gli utenti guadagnano punti Microsoft Rewards in futuro.

Il primo grande cambiamento è che la vecchia app Microsoft Rewards sulle console Xbox verrà ritirata molto presto, mentre le raccolte settimanali e le serie settimanali verranno ritirate il 15 aprile. Al suo posto ci sarà un nuovo “Premio settimanale” nell’Xbox Rewards Hub che ricompenserà gli utenti per aver giocato a un gioco di loro scelta in più occasioni a settimana.

Ecco alcune altre attività che faranno comunque guadagnare punti Microsoft Rewards su Xbox:

Gioca Su Xbox e su PC utilizzando l'app Xbox per PC. Ciò include le attività di gioco disponibili per tutti i membri e le missioni Xbox Game Pass disponibili per i membri Game Pass.

Acquista giochi e altri articoli idonei da Microsoft Store.

Cerca su Bing.com. Accedi a Bing con il tuo account Microsoft e ottieni 5 punti per ogni ricerca. Si applicano limiti.

Approfitta delle offerte speciali sulle nuove uscite.

Visita il dashboard Web di Microsoft Rewards all'indirizzo awards.microsoft.com e completa la tua raccolta giornaliera.

I giocatori potranno anche guadagnare ricompense per gli obiettivi giornalieri, giocando su PC e completando le missioni Xbox Game Pass.

Microsoft ammette che alcuni giocatori Xbox “potrebbero non ottenere tanti punti premio inizialmente” in seguito a questo nuovo lancio, ma nel tempo verranno apportati aggiustamenti e il team “sperimenterà frequentemente” nuove attività per guadagnare punti.

Forniremo ulteriori informazioni al riguardo di seguito, per gentile concessione dei dettagli forniti a Pure Xbox di Microsoft:

“Sappiamo che Xbox Rewards era precedentemente suddiviso in tre esperienze separate. Il nuovo Centro premi sarà più semplice per i giocatori, riunendo esperienze di premi separate in un unico posto conveniente. Il nuovo Centro premi combina l'accesso a tutte le offerte e attività relative a Xbox e essere la destinazione su Xbox Per fissare obiettivi, guadagnare punti e riscattarli. Con questo aggiornamento, stiamo ricalibrando il nostro sistema di punti premio e aggiornando i tipi di attività in cui i giocatori possono impegnarsi per guadagnare premi, in modo che più giocatori possano divertirsi e beneficiare del programma. Cerchiamo sempre come migliorare l'esperienza di gioco dei giocatori. Per questo motivo, nei prossimi mesi vedremo diversi esperimenti lanciati all'interno del programma di premi per testare diversi modi per migliorarlo ulteriormente, inclusi nuovi modi per guadagnare e riscattare i premi e migliorare l'esperienza dei giocatori.