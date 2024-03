I proprietari della NFL stanno valutando la possibilità di modificare i kickoff e vietare i contrasti hip-drop

Mercoledì la commissione per le competizioni della NFL ha proposto un inizio rinnovato simile all'allineamento utilizzato nell'XFL durante le stagioni 2020 e 2023, uno di una serie di cambiamenti importanti che i proprietari prenderanno in considerazione la prossima settimana durante la riunione annuale della lega.

La commissione ha anche proposto una norma che vieta l’approccio hip drop.

La proposta di kickoff rappresenterebbe il cambiamento più significativo alle regole sul campo della NFL da anni, progettato per invertire più di un decennio di tassi di rendimento in calo, abbassando anche i tassi di commozione cerebrale. In sostanza, la proposta della Commissione sposterebbe in campo la maggior parte delle squadre che calciano e ritornano in campo per ridurre le collisioni ad alta velocità. Se approvata da almeno 24 dei 32 proprietari, la norma sarà in vigore solo per un anno.

Il kicker continuerà a calciare dalla linea delle 35 yard, ma gli altri 10 giocatori si allineeranno sulla linea delle 40 yard della squadra in ricezione. Almeno nove membri della squadra di ritorno si schiereranno nella “zona di setup” tra le linee delle 35 e delle 30 yard. Fino a due giocatori che rispondono possono allinearsi nella “zona di atterraggio” tra la linea di meta e la linea delle 20 yard. Nessuno tranne il calciatore e i giocatori che rimbalzano possono muoversi finché la palla non tocca il terreno o un giocatore all'interno della zona di atterraggio. I punti di touch saranno contrassegnati sulla linea delle 35 yard e non saranno consentite prese corrette.

Se una squadra desidera eseguire un calcio in-gioco, dovrà informare gli arbitri della sua intenzione e potrà quindi utilizzare la tradizionale formazione NFL. Non saranno ammessi calci improvvisi.

La proposta segue la struttura e la filosofia della versione XFL con un leggero cambiamento nello schieramento dei giocatori. Nella XFL, si allineano più lontano, tra le linee delle 30 e delle 35 yard della squadra di ritorno. Oltre il 90% dei kickoff sono stati restituiti durante entrambe le stagioni XFL.

Il motivo delle modifiche proposte è chiaro. Nel suo sforzo di ridurre le commozioni cerebrali al kickoff, la NFL nelle ultime 15 stagioni ha implementato modifiche alle regole progettate per ridurre i rendimenti. Ha spostato i kickoff dalla linea delle 30 yard alla linea delle 35 yard, ha vietato il cuneo e i doppi blocchi e nel 2023 ha creato una regola che consente di individuare le catture giuste sulla linea delle 25 yard.

Il tasso di commozioni cerebrali è aumentato notevolmente durante quel periodo e il tasso di restituzione è sceso al record del 21,7% nel 2023. Anche il numero di commozioni cerebrali è diminuito, ma solo parallelamente al calo delle commozioni cerebrali. Secondo i funzionari della lega, il tasso di traumi cerebrali per calcio d'inizio è rimasto relativamente costante.

Non è chiaro come reagiranno i proprietari ai cambiamenti. Quando XFL e USFL si sono fuse in questa stagione, la UFL risultante ha ignorato la versione XFL e ha scelto di utilizzare il tradizionale allineamento del kickoff della NFL.

Nel frattempo, il tentativo del comitato di eliminare i contrasti slam – una tecnica pericolosa che spesso provoca lesioni alla parte inferiore del corpo – richiede che gli arbitri osservino due azioni: se il difensore “afferra il corridore con entrambe le mani o avvolge il corridore con entrambe le braccia”. “, secondo la formulazione della proposta e anche “allevia il proprio peso ruotando e abbassando i fianchi e/o la parte inferiore del corpo, atterrando sulle gambe del corridore e intrappolandole in corrispondenza o sotto il ginocchio.”

Le proposte del comitato sono arrivate una settimana dopo che le squadre hanno presentato una serie di richieste di modifica delle regole.

Altre proposte del comitato includevano: