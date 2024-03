Il primo sguardo a 'Beetlejuice 2' è qui con Michael Keaton e Winona Ryder

film

E' l'ora dello spettacolo.

'Beetlejuice' Beetlejuice, il tanto atteso sequel del film di successo originale di Tim Burton, ha pubblicato le sue prime foto.

Trentasei anni dopo la prima del film originale “Beetlejuice” nel 1988, Michael Keaton ritorna nei panni dell'esorcista Betelgeuse dall'aspetto macabro, a strisce bianche e nere.

Burton, 65 anni, torna a dirigere Ha detto a EW tLui e Keaton, 72 anni, avevano discusso di un seguito per molti anni, ma “a meno che non fosse giusto, non aveva un desiderio ardente di farlo. Penso che la pensassimo tutti allo stesso modo. Avrebbe avuto senso solo se avesse avuto un seguito”. gancio emotivo.”

“A meno che non stesse andando bene, non aveva alcun desiderio ardente di farlo”, ha detto Tim Burton della star di “Beetlejuice” Michael Keaton. Parisa Taghizadeh/Warner Brothers

Il film originale segue Barbara e Adam Maitland (Geena Davis e Alec Baldwin) che muoiono e si ritrovano come nuovi fantasmi.

La loro casa è stata acquistata dalla famiglia Dietz, tra cui Charles (Jeffrey Jones), sua moglie Delia (Catherine O'Hara) e sua figlia gotica Lydia (Winona Ryder), l'unica che può vedere i fantasmi.

Poiché l'aldilà implica una burocrazia complicata, i Maitland chiedono l'aiuto dell'odioso “esorcista vitale” Betelgeuse (Keaton) per spaventare la famiglia Dietz.

Il film si conclude con le famiglie Dietz e Maitland che vivono nella casa in difficile armonia.

I creatori del sequel non hanno rivelato molti dettagli sulla storia, ma Keaton, Ryder e O'Hara torneranno per riprendere i loro ruoli. Jenna Ortega si unirà al cast nei panni della figlia di Lydia, Astrid, e anche Justin Theroux si è unito al cast nei panni di un personaggio misterioso di nome Rory. Monica Bellucci e Willem Dafoe completano la collezione.

Catherine O'Hara (da sinistra), Jenna Ortega, Winona Ryder e Justin Theroux in una scena di “Beetlejuice Part 2.” Parisa Taghizadeh/Warner Brothers

Il poster teaser del tanto atteso seguito di Beetlejuice Beetlejuice promette l'uscita del film a settembre. © Warner Bros./Per gentile concessione di Everett Collection

Burton ha detto allo sbocco che il sequel riprenderà decenni dopo, dopo la morte di un membro della famiglia.

“Sta succedendo qualcosa che sta agitando le cose”, ha scherzato.

Per Burton, il fattore emotivo della seconda parte è stata la crescita di Lydia e l'unione con sua madre e sua figlia.

Michael Keaton nel film originale “Beetlejuice”. © Warner Bros./Per gentile concessione di Everett Collection

Michael Keaton nel ruolo di Betelgeuse Algol (al centro). © Warner Bros./Per gentile concessione di Everett Collection

“Ti identifichi con il personaggio di Lydia, ma poi arrivi a tutti questi anni e inizi il tuo viaggio, e passi da un adolescente simpatico a un adulto zoppo, e avanti e indietro ancora”, ha detto allo sbocco.

“E questo lo ha reso emozionante e ne ha dato le basi. Quindi questa è stata la cosa che mi ha davvero spinto a farlo.”

Riguardo al guardare Keaton rimettersi il suo costume, Burton ha detto: “È semplicemente tornato nel suo costume. È stato un po' spaventoso per qualcuno che probabilmente non era molto interessato a farlo. È stato bellissimo per me vedere tutti gli attori, ma è, una specie di…, era come una possessione demoniaca, e lui ci è tornato subito.

Winona Ryder (da sinistra), Catherine O'Hara e Jeffrey Jones nel film originale “Beetlejuice”. © Warner Bros./Per gentile concessione di Everett Collection

Burton ha detto che hanno avuto molte idee diverse per la trama del sequel.

“Abbiamo parlato di un sacco di cose diverse. Era presto quando stavamo andando a 'Beetlejuice and the Haunted Mansion', 'Beetlejuice Goes West', qualunque cosa. Sono venute fuori molte cose.”

“Beetlejuice Beetlejuice” sarà nelle sale il 6 settembre 2024.