Fonte – I texani scambiano Malik Collins con i 49ers per una scelta al settimo round

SANTA CLARA, California – Il rinnovamento della linea difensiva dei San Francisco 49ers è continuato mercoledì quando hanno finalizzato un accordo con gli Houston Texans per acquisire il placcaggio Malik Collins come scelta del settimo round, ha detto una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Collins, 28 anni, è la quarta aggiunta di San Francisco alla linea difensiva da quando la finestra di negoziazione anticipata della NFL si è aperta lunedì. I Niners hanno anche concordato i termini per la rescissione di Leonard Floyd e Whittor Gross-Matos e per il placcaggio di Jordan Elliott.

La revisione della linea difensiva di San Francisco coincide con il fatto che molti dei loro giocatori chiave in quel gruppo raggiungono la libertà di azione. Mette fine a Chase Young, Clelin Ferrell e Randy Gregory e tratta Javon Kinlaw, Kevin Givens e Sebastian Joseph-Day, tutti agenti liberi senza restrizioni. Ferrell (Washington Captains) e Kinlaw (New York Jets) hanno già concordato accordi altrove.

Inoltre, i Niners dovrebbero rilasciare il potente guardalinee difensivo Arik Armstead quando il nuovo anno di campionato inizierà mercoledì pomeriggio. Il team e Armistead hanno discusso di un taglio dello stipendio all’inizio di questa settimana ma non sono riusciti a raggiungere un accordo. Il rilascio di Armstead potrebbe avvenire con la sua assunzione il 1° giugno, che distribuirebbe circa 26 milioni di dollari del suo denaro morto nei prossimi due anni.

A Collins, i 49ers ricevono aiuto con la corsa ai passaggi interni. Si è classificato 12° tra i contrasti difensivi per tasso di vittorie di pass rush (12,9%), 10° tra i contrasti con almeno 600 snap per tasso di pressione (12,2%) e ha stabilito un record in carriera con 5 sack nel 2023. Ha 25,5 sack in carriera in otto stagioni con i Dallas Cowboys, i Las Vegas Raiders e i texani.

I texani hanno firmato con Collins un prolungamento di due anni da 23 milioni di dollari con 20 milioni garantiti la scorsa stagione.

