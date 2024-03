Tutto quello che sappiamo finora

L'uragano di voci che vorticavano intorno Il prossimo iPad Pro con tecnologia OLED Sta finalmente iniziando a svanire, lasciandoci con un intero campo disseminato di piccole informazioni riguardanti le sue dimensioni, le opzioni di colore e alcuni dettagli interessanti che circondano il nuovo look del suo display OLED. Il nuovo iPad Pro e iPad Air dovrebbero essere lanciati all'inizio di quest'anno, forse a marzo, quindi abbiamo solo poche settimane per essere entusiasti della prima vera spinta di Apple verso l'OLED al di fuori dei suoi telefoni.

L'iPad Air con M1 è il tablet da acquistare

mela Non sono stati rilasciati iPad dell'undicesima generazione l'anno scorso, il che è qualcosa da notare, considerando che la società di Cupertino, in California, ne ha rilasciato uno ogni anno per più di un decennio. Le voci affermano che Apple ritiene che questo ultimo aggiornamento sia un aggiornamento importante, e potrebbe essere Forse reinventando l'ingombrante SKU un po' confuso Ciò ha ostacolato per anni la linea di tablet del gigante della tecnologia.

Quando Apple potrebbe lanciare l'iPad Pro OLED?

La maggior parte delle voci indica che marzo sarà il mese più importante per Apple nella prima metà del 2024. La società ha appena pubblicato il suo rapporto Nuovo MacBook Air M3 con Schermo da 13 o 15 polliciil che significa che Apple potrebbe ritardare il rilascio dell'iPad per risparmiare i portafogli dei fan, oppure potrebbe mantenere il proverbiale Occhio di Sauron che rappresenta il suddetto spazio mediatico tecnologico, da solo.

A gennaio, l’esperto Apple Mark Gurman ha detto a Bloomberg menzionato Il fatto che Apple abbia progetti estesi rende marzo un mese importante per un rilascio. Ha confermato i piani dell'azienda di rilasciare i nuovi iPad M3 e OLED questo mese, dicendo anche che Apple probabilmente farà debuttare alcuni iPad alla fine di marzo. Ciò significa un rilascio completo alla fine di marzo o all'inizio di aprile.

Inoltre, ci sono state indicazioni su altri accessori per iPad che potrebbero entrare in scena insieme ai nuovi Air e Pro. Le persone che esaminano il codice per iOS 17.4 Segnali trovati Dall'Apple Pencil 3 che si collega all'app Trova la mia di Apple. Con un rilascio a sorpresa lo scorso anno, la precedente Apple Pencil presentava uno slot USB-C scorrevole. Anche questa versione della matita mancava di sensibilità alla pressione, quindi una nuova versione con più opzioni di sensibilità potrebbe adattarsi bene alla nuova gamma “Pro”.

Ma aspetta, c'è di più. MacRumors Secondo una fonte che collabora con Apple, ha affermato che il prossimo iPad potrebbe supportare la ricarica wireless MagSafe. Non ci sono notizie che l'azienda di Cupertino realizzerà una nuovissima periferica MagSafe per iPad, ma non possiamo fare a meno di immaginare un modulo di ricarica che possa fungere anche da supporto per le mani libere. Bloomberg In precedenza è stato accennato che Apple sta cercando di creare un iPad con il retro in vetro che funzioni con MagSafe.

Il nuovo iPad potrebbe offrire anche una tastiera nuova di zecca. Precedentemente Gorman Menzionato Apple sta cercando di riprogettare la Magic Keyboard per funzionare con l'iPad. Le voci suggeriscono che la nuova tastiera avrà un trackpad più grande. Ancora più importante, Apple potrebbe passare all’alluminio nella parte superiore della tastiera, conferendogli una sensazione molto più simile a quella di un MacBook che mai. Il materiale dell'involucro rimarrà lo stesso, ma renderà l'intera tastiera più robusta per coloro che desiderano utilizzare il proprio iPad come principale driver quotidiano.

Cosa sappiamo dello schermo OLED dell'iPad Pro?

immagine : Caitlin McGarry/Gizmodo

Sulla base dei suggerimenti di routine degli analisti del settore, è noto che Apple vuole realizzare un iPad Pro da 11,1 pollici e un iPad Pro da 13 pollici con tecnologia OLED. Questo è confrontato con l'ultimo Mini schermo LED da 12,9 pollici (chiamata Liquid Retina XDR) e una versione LCD IPS da 11 pollici che attualmente occupano la fascia alta della linea di tablet Apple. Queste voci sono state confermate dalle ultime parole di

Le dimensioni dell'iPad di nuova generazione saranno leggermente diverse dai modelli precedenti. 9to5Mac È stato riferito, sulla base di fonti anonime, che i nuovi dispositivi iPad Pro saranno circa 1 mm più sottili rispetto all'attuale decima generazione. esistente iPadPro 11 pollici Ha uno spessore di 5,9 mm, ma quello nuovo potrebbe avere uno spessore di 5,1 mm. La dimensione della moneta in edizione da 12,9 pollici è di 6,4 mm, ma la nuova versione può essere solo di 5,0 mm.

Per completare le nuove dimensioni, le voci suggeriscono anche che vedremo un MacBook Air aggiornato che espanderà lo schermo a 12,9 pollici.

Quanto è potente l'iPad Pro OLED?

Lo sappiamo da molto tempo Apple vuole utilizzare il nuovo chip M3 all'interno dell'iPad Pro. Questo prima che avessimo la possibilità di guardare e analizzare la potenza e le capacità degli ultimi processori Apple della serie M, ma da allora abbiamo avuto tutta l'opportunità di testare le capacità dell'M3 da 3 nm e dei suoi fratelli più potenti. E l'M3 Pro e l'M3 Max.

La maggior parte delle configurazioni M3 per entrambi MacBookAir E Macbook Pro Viene fornito con 8 core CPU e 8 o 10 core GPU. Queste configurazioni sono dotate di 8, 16 o 32 GB di RAM, anche se dato che l'iPad Pro arriva al massimo a 16 GB di memoria integrata, puoi aspettarti che la versione OLED sia la stessa.

Abbiamo riscontrato che il chip M3 è versatile sia per la produttività che per le attività grafiche. È leggermente migliore del chip dell'M2 in tutti i benchmark, quindi sarebbe sicuramente un aggiornamento rispetto a quello utilizzato nelle versioni M1 o M2, anche ignorando il nuovo schermo attraente.

Quanto costerà l’iPad Pro OLED?

immagine : Caitlin McGarry/Gizmodo

I display OLED in genere costano più dei display LCD, in parte a causa dei materiali utilizzati e in parte perché sono disponibili meno fabbriche e produttori per produrre singoli componenti. Sulla base di fonti del settore, il sito web di voci sulla tecnologia coreana elettrico (via MacRumors) Si dice che Samsung stia producendo il primo lotto di iPad OLED da 11 pollici, ma LG sta lavorando anche su versioni da 13 pollici.

Il comitato ha inoltre osservato che gli analisti del settore prevedono che Apple spedirà 8 milioni di unità quest'anno. Si tratta di una cifra inferiore a quella che l'industria pensava che l'azienda avrebbe spedito l'anno scorso, anche se potrebbe dipendere più di ogni altra cosa dalla domanda prevista. Apple lo ha fatto Hai avuto dei problemi l'anno scorso Con le vendite di MacBook in calo, il che ha spinto l'azienda a farlo Lancio dei MacBook Pro M3 Nemmeno un anno dopo che la versione M2 iniziò finalmente la spedizione. Ciò ha contribuito a creare clamore attorno al chip M3, che è l'APU più potente lanciata dall'azienda.

Tuttavia, avrebbe senso vedere un aumento di prezzo per l'iPad Pro. Tuttavia, cercare di indovinare il prezzo esatto sarebbe come lanciare freccette con gli occhi bendati iPadPro 13 pollici Attualmente parte da $ 1.099 ma può arrivare fino a $ 2.000 se desideri optare per più opzioni di archiviazione e connettività cellulare. Possiamo immaginare che il nuovo iPad Pro costerà almeno 100 dollari in più rispetto alla generazione attuale. elettrico In precedenza ho riferito che il prossimo iPad potrebbe costare diverse centinaia di dollari, fissando anche il prezzo a 1.500 dollari per il modello da 11 pollici e 1.800 dollari per il modello da 18 pollici, il che sembra un salto più alto di quanto sembri pratico.

Inoltre, dato l’attuale prezzo iniziale della Magic Keyboard di $ 300, il nuovo materiale in alluminio probabilmente aumenterà il costo complessivo. Il futuro iPad Pro sarà un prodotto più premium, che riformulerà anche l’Air come un prodotto complessivamente più user-friendly.