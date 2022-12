Valve rivela i piani per migliorare lo schermo e la batteria di Steam Deck

immagine : Valvola/Sony/Kotaku

Come abbiamo discusso all’inizio di questa settimana, The Steam Deck ha avuto un anno infernale dalla sua uscita. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che Valve stia guardando al futuro del suo nuovo dispositivo portatile, che ha ufficialmente designato come “prodotto multigenerazionale”. L’azienda ha ora rivelato qualcosa su ciò che spera di migliorare e dove sta cercando di espandersi nel gioco hardware.

in vasta gamma incontrandosi con il bordoI designer di Steam Deck Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais hanno parlato delle ambizioni e degli obiettivi concreti di Steam Deck. Dopo quasi un anno nella natura selvaggia, Deck ha sicuramente impressionato per le sue prestazioni e Ampia gamma di giochi. Tuttavia, le aree di miglioramento sono evidenti: lo schermo è utile, ma molto diverso da quello del nuovo modello OLED di Nintendo Switch. E la batteria non solo tende a esaurirsi rapidamente, ma come tale iFixit notato nella sua recensioneÈ una delle cose meno riparabili Dispositivo altrimenti salvabile. Ora sappiamo che questi ultimi due punti sono la massima priorità per Valve.

Sebbene la società non abbia rivelato gran parte dei suoi piani per Ottimizzazione dello schermoho condiviso alcune riflessioni sulla batteria, sulla sua sostituibilità e su come le future iterazioni del prodotto affronteranno le aree problematiche.

Con una batteria che perde rapidamente la sua carica e la natura di questa fonte di alimentazione si degrada nel tempo, la scarsa sostituibilità è deludente. disse Griffais il bordo Ecco perchè La possibilità di espandere la batteriaNon puoi davvero ottenere il buco che sembra una batteria [inside the Deck] Avendo esattamente le stesse dimensioni della batteria” e avendo tutta la colla che la tiene in posizione impedisce che si muova troppo.

La preoccupazione per la batteria Ratley era apparentemente un problema in via di sviluppo. Griffis ha detto: “In alcuni dei nostri prototipi, abbiamo avuto [the battery shifting around] E ti dirò, non ti senti affatto bene quando ti muovi e cerchi di usare il tuo mazzo.” Yang ha aggiunto scherzosamente, “Non vuoi una maraca Steam Deck, e non vuoi toccare una batteria di altri componenti importanti e spingerla in giro.

La decisione di fissare saldamente la batteria in posizione è stata quindi essenziale per ottenere il deck in condizioni affidabili, ricaricabili e sicure. Yang ha rivelato che Valve ha “cambiato la sua architettura [glue that holds the battery]Ciò consentirebbe una più facile rimozione e riparazione lungo la linea.

Valve ha anche rivelato, forse con sorpresa e gioia di pochi eletti, che anche la nuova console Steam è qualcosa a cui aspira l’azienda. Il La console Steam originale Era un po’ un uccello esotico, ma l’alto livello di personalizzazione ha attirato l’attenzione di una base di fan dedicata, anche se piccola. Ne stiamo scegliendo alcuni che se ne sono davvero innamorati, ma Steam Deck ha continuato a fingere La necessità di console di gioco più flessibili e dinamiche per giochi per computer.

Leggi di più: I controlli non convenzionali di Steam Deck dimostrano che i gamepad sono obsoleti

Ma se sei pronto a buttare soldi sullo schermo per seguire la console a forma di gufo di Valve, mi dispiace dire che potrebbe volerci un po’. “In questo momento, ci stiamo concentrando sul mazzo”, ha detto Yang. “[A controller is] Sicuramente qualcosa su cui saremmo felici di lavorare con una terza parte o di esplorare noi stessi”.