È sicuro osservare un’eclissi solare totale?

IL L'imminente eclissi solare totale Questa promette di essere un'esperienza irripetibile, ma osservare lo spettacolo celeste senza un'adeguata protezione per gli occhi può causare danni irreparabili. Ecco cosa dicono gli esperti sui rischi e su come monitorarli in sicurezza.

La Grande Eclissi Nordamericana dell'8 aprile Sarà visibile per la prima volta dalla Terra a Mazatlán, in Messico, e da lì viaggerà verso nord-est attraverso gli Stati Uniti e raggiungerà Terranova, in Canada. (Assicurati di consultare la nostra guida alla visualizzazione dell'eclissi qui.) Il percorso della totalità, dove è visibile l'intera eclissi, si estenderà per circa 62-71 miglia di larghezza, ma l'eclissi parziale sarà visibile sulla maggior parte del continente a vari livelli. Questa coincidenza significa che fino a 31 milioni di persone avranno l'opportunità di assistere dal vivo a questo straordinario evento, ma questo preoccupa gli esperti.

Rischio di danni permanenti agli occhi quando si osserva un'eclissi solare

Osservare un'eclissi solare è un evento raro e sorprendente, ma comporta rischi significativi per i nostri occhi. Ronald Boehner, presidente Associazione optometrica americanaMette in guardia sui rischi associati alla visione dell'eclissi senza un'adeguata protezione. La retinopatia solare, una condizione causata da un'eccessiva esposizione alla luce, può causare danni gravi e spesso permanenti alla retina, lo strato sensibile di cellule nella parte posteriore dell'occhio. La retina svolge un ruolo cruciale nel processo visivo, convertendo la luce in segnali nervosi che vengono poi inviati al cervello tramite il nervo ottico.

“La gente vuole uscire e guardarla, ma ci sono alcune informazioni sbagliate su come vedere l'eclissi”, mi ha spiegato Benner. Alcuni consigli seri includono indossare occhiali da sole scuri, raddoppiare gli occhiali da sole scuri o utilizzare una maschera per saldatura. “Ma niente di tutto questo è vero”, ha avvertito.

Quando si scelgono gli occhiali Eclipse o i proiettori solari portatili, è essenziale assicurarsi che rispettino le specifiche Standard globale ISO 12312-2 E mostra chiaramente questa certificazione per un uso sicuro e affidabile. “I filtri solari che forniscono una visione sicura, confortevole e senza ingrandimento del Sole generalmente trasmettono tra una parte su 100.000 (0,001%) e una parte su 2.000.000 (0,00005%) di luce solare visibile”, ha spiegato Rick Feinberg, direttore dell'American Progetto Astronomo. Task Force comunitaria sull'eclissi solare, in A dichiarazione. “Questi filtri sono almeno 1.000 volte più scuri anche degli occhiali da sole più scuri.”

Gli occhiali da sole normali, anche se raddoppiati, o le maschere per saldatura, non si avvicinano neanche lontanamente a questi livelli di filtrazione.

Un falso senso di sicurezza

Il problema è che le eclissi creano un falso senso di sicurezza. Di solito non fissiamo il sole perché è davvero scomodo, ma non è il caso durante un'eclissi, quando la luna blocca molto il sole. È facile avere l'impressione sbagliata che nessuna luce possa danneggiare i nostri occhi. Questo malinteso spinge molti a togliersi gli occhiali da eclissi, senza rendersi conto quando riprenderà la piena intensità del sole, un comportamento particolarmente rischioso, secondo Benner.

Immagine che mostra la retinopatia solare – l'area scura al centro – di un quindicenne che stava fissando direttamente un'eclissi solare. immagine : Questa immagine è stata originariamente pubblicata sul sito web Retina Image Bank®. Autore Theodore Ling, MD, MS. Il fotografo N. Titolo: Retinopatia solare. Banca immagini Retina. anno 2013; Immagine numero 5041-4. © Società americana degli specialisti della retina.

La retina, una parte molto sensibile dei nostri occhi, è a rischio durante questi eventi. “La retina è un'estensione del cervello, è una pura rete neurale”, ha spiegato. “Quando normalmente guardiamo la luce, abbiamo una reazione chimica che si trasforma in una reazione elettrica che invia un segnale al cervello. Sfortunatamente, questa delicata struttura può essere danneggiata irreparabilmente”. A causa della luce intensa, i raggi in arrivo possono “bruciare” questo tessuto, provocando infiammazione e disfunzione dei bastoncelli e dei coni, che sono cellule sensibili alla luce nella retina. Questo danno può essere permanente , poiché queste cellule possono morire, compromettendo in particolare la vista.Colori se i coni sono danneggiati.

Secondo il 2013 Stare Pubblicato in Casi clinici in oftalmologiaLa retinopatia solare spesso passa inosservata all’inizio perché i suoi sintomi sono subdoli e facilmente trascurati. Ciò rende difficile la diagnosi, perché all’inizio i danni causati dalla luce o dal calore non sempre appaiono gravi. Nonostante il suo aspetto ingannevolmente mite, è una grave condizione per gli occhi. A differenza della pelle o dell’epitelio corneale, che possono rigenerarsi, il danno alla retina non mostra sintomi immediati, spesso con conseguente percezione ritardata della perdita permanente della vista o cambiamenti come la percezione distorta del colore.

“La maggior parte delle persone affette da retinopatia solare non sanno veramente quando l'hanno contratta”, ha detto Penner. Il danno non è immediatamente doloroso, con conseguente ritardo nella consapevolezza. Lo paragonò a una scottatura solare, in cui non è chiaro se il danno si sia verificato fino a diverse ore dopo. Quando si richiede assistenza medica, i medici possono identificare l’infiammazione e valutare il possibile recupero del tessuto nervoso, ma la rete nervosa dell’occhio può riprendersi solo parzialmente, se non del tutto. Nel corso del tempo, questo danno irrisolto può portare alla formazione di cicatrici, con conseguenti disturbi visivi come “buchi” nella vista.

“Una volta che questi tessuti sono danneggiati, spetta al corpo cercare di ripararli. Non esiste medicina, non esiste cura, non ci sono soluzioni. Ecco perché lo prendiamo sul serio, perché una volta fatto, è fatto.”

La conseguenza più grave della retinopatia solare è la perdita della visione centrale. Penner paragona questo a fare un buco in un vecchio negativo fotografico usando un perforatore di carta. Altri effetti includono cambiamenti permanenti nella percezione dei colori, visione offuscata, sensibilità alla luce e mal di testa.

“Non vale il rischio”

I rischi sono particolarmente preoccupanti per i bambini. I genitori potrebbero desiderare che i loro figli assistano all’eclissi, ma devono guidarli e controllarli in modo efficace. “Ciò che mi spaventa davvero è quando i genitori portano fuori i loro figli, perché vogliono che anche loro facciano questa esperienza. Ma se stai cercando di gestire tre o quattro o cinque bambini alla volta, e assicurandoti che tutti seguano le istruzioni su cosa dovrebbero fare, i bambini non sempre ne comprendono le conseguenze. In effetti, queste linee guida sono abbastanza complesse per gli adulti, per non parlare dei bambini.

C’è grande preoccupazione per coloro che sono al di fuori del percorso della totalità e che potrebbero sottovalutare il danno causato guardando l’eclissi senza un’adeguata protezione. Coloro che osservano l’eclissi dall’interno del percorso della totalità, potrebbero anche non essere pienamente consapevoli dei potenziali rischi, ha avvertito Penner. “È difficile individuare il punto in cui la luce solare diventa dannosa. Quindi, evita di correre rischi. “”Se desideri osservare l'eclissi da vicino, è sicuro guardarla in TV o online.” Esorta a rendere l'esperienza un'esperienza positivo e sicuro, non sfortunato.Non osservare l'eclissi con gli occhi non protetti, anche durante l'eclissi totale.

Accademia americana di oftalmologia Offre consigli leggermente diversi, sostenendo che gli osservatori possono vedere con sicurezza il Sole senza protezione solo durante un'eclissi totale quando la Luna oscura completamente la faccia nascente del Sole, cioè durante un'eclissi totale. Una volta che il sole inizia a sorgere, gli osservatori dovrebbero rimettere gli occhiali da eclissi per vedere la restante fase parziale dell'eclissi.

Tuttavia, il consiglio di Benner è chiaro e ragionevole: “Non lasciare che si trasformi in un'esperienza negativa con la quale dovrai convivere per il resto della tua vita”. Quindi goditi l'imminente eclissi, ma ricorda di farlo in sicurezza utilizzando un'adeguata protezione per gli occhi senza rischiare la vista. E ricorda quell'importante stringa di lettere e numeri: ISO 12312-2.

