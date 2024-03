È morto all'età di 74 anni Eric Carmen, cantante dei Raspberry e degli All by Myself

Eric Carmen, la cui voce lamentosa svettava sopra le chitarre martellanti dei pionieri del power-pop degli anni '70 The Raspberries in successi come “Go All the Way”, e che in seguito ha spinto la voce soft rock come artista solista in inni come “All by Myself.” e “Tutto da solo” e “Tutto da solo”. “Hungry Eyes” è morto. Aveva 74 anni.

La sua morte è stata annunciata in quella data sito web Da sua moglie, Amy Carmen. Non ha fornito alcuna causa né specificato il luogo della sua morte, dicendo solo che è morto “nel sonno durante il fine settimana”.

I Raspberries si formarono a Cleveland nel 1970. Con Mr. Carmen, soprannaturalmente melodico, che produceva successi e fungeva da frontman, la band rappresentava una sorta di ritorno al passato, sia nel suono che nell'immagine.

È emerso in un momento in cui le playlist della radio FM si inclinavano verso il fragoroso blues rock dei Led Zeppelin e dei Deep Purple. lo sfarzo orchestrale di gruppi rock progressivi come Yes ed Emerson, Lake & Palmer; e il rock patinato di T. Rex e David Bowie, i Raspberries ricordavano le canzoni complesse e le melodie lussureggianti dei maestri del pop della metà degli anni '60.