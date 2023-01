“Siamo sulla tua rete meno preferita” – Scadenza

Seth Rogen È salito sul palco Premi della critica Per presentare il vincitore per la migliore serie comica. Tuttavia, il comico aveva degli appunti per gli organizzatori della festa e ha proceduto a metterli insieme CWla rete che trasmette l’evento, in occasione dell’esplosione.

Rogen ha detto che era la sua prima volta ai Critics ‘Choice Awards e si è chiesto se “assegnano sempre due premi contemporaneamente”. L’attore si riferiva alla categoria attore/attrice non protagonista e aveva molto da scegliere con la rete.

“Questo è stato strano”, ha osservato. “Perché lo fanno? Stiamo macinando per il tempo? Prendi un’altra ora! Non può essere così costoso. Sai come lo so? Questo spettacolo va in onda alle 16:00 sulla CW. Non può essere così costoso. .. periodo temporalmente, con la mia comprensione di come funziona tutto.

Rogen ha continuato ad arrostire la rete notando che non avevano nomination all’evento aggiungendo: “Non sto dicendo che The CW sia cattivo. Quello che dirò, è l’unica rete che non riceve alcuna nomination di Critics ‘Choice – Sei Dicono che è brutto. Siamo sulla tua rete meno preferita. Come è successo? Candidatevi la prossima volta, vincete. Nessuno penserà che sia strano, penseranno che va bene”.

Fablemans La star ha concluso il suo sproloquio dicendo: “Se sei un normale spettatore di CW, questa è un’immagine fantastica che puoi guardare sulla tua TV in questo momento. Potrei essere il primo ebreo di CW nella storia. Innamoratine”.

Guarda il momento nel video qui sotto.

