I principi William e Harry rendono omaggio all'eredità di Diana all'evento di Londra

Il principe William ha reso omaggio a sua madre Diana, la defunta principessa del Galles, in un evento a Londra giovedì, dicendo che lei gli ha insegnato che tutti “hanno la capacità di restituire”.

L'evento, organizzato per celebrare il 25° anniversario del premio di Diana, ha visto il principe Harry, fratello di William, parlare ai vincitori tramite videochiamata, rendendola una delle poche occasioni in cui i due principi hanno preso parte da quando il duca di Sussex ha lasciato i suoi doveri reali. .

Nel suo discorso, William ha detto al pubblico che lui e sua moglie, Catherine, Principessa del Galles, avevano cercato di evidenziare l'eredità di Diana attraverso il proprio lavoro.

“So che sarebbe stata onorata di vedere un ente di beneficenza che porta il suo nome svolgere un lavoro così stimolante per elevare i giovani di tutto il mondo”, ha detto il Principe di Galles, secondo Kensington Palace.

“Mi ha insegnato che ogni persona ha la capacità di restituire, e che ogni persona bisognosa merita una mano nella vita”, ha detto, aggiungendo: “Sono così orgoglioso di vedere questa fede di mia madre manifestata nei giovani straordinari persone che ricevono aiuto”. Premio Legacy stasera.”

Durante la cerimonia, il principe ereditario britannico ha incontrato lo staff e i sostenitori del premio e ha consegnato il Legacy Award ai vincitori di quest'anno.

Harry ha parlato separatamente ai 20 vincitori del Legacy Award tramite una trasmissione in diretta dopo la cerimonia al Science Museum di Londra.

“Grazie mille per aver ispirato così tante altre persone e allo stesso tempo aver protetto l'eredità di mia madre, lo apprezzo davvero”, ha detto il Duca durante la videochiamata di 30 minuti.

Oltre a questo onore, i vincitori del premio vengono supportati attraverso lo sviluppo personale e professionale per amplificare il loro lavoro sociale e consentire loro di continuare a ispirare altri giovani a fare lo stesso.

Premio Diana Il principe Harry ha incontrato i vincitori tramite live streaming per circa mezz'ora dopo la fine della cerimonia.

Nel frattempo, William appare nel mezzo Speculazione frenetica sulla situazione e il benessere di sua moglie, che si è intensificato dopo che Kensington Palace ha pubblicato una foto di famiglia che la ritrae, che in seguito si è rivelato essere stata alterata digitalmente.

Kate non è apparsa in pubblico per mesi dopo aver subito un intervento chirurgico addominale in un ospedale di Londra, che secondo il palazzo era stato pianificato, ma che ha richiesto di cancellare la sua agenda dagli eventi imminenti a causa del lungo periodo di recupero.

Il palazzo forse sperava che la foto di domenica, pubblicata nel giorno della festa della mamma, avrebbe dissipato la confusione e la preoccupazione diffuse sulla principessa. Invece, ha scatenato una tempesta di polemiche dopo che le agenzie fotografiche internazionali lo hanno ritirato, esprimendo preoccupazione per il fatto che fosse stato manipolato digitalmente.

Kate si è presa la responsabilità e si è scusata per quello che ha detto essere un “esperimento” nel modificare le foto. Ma la sua breve dichiarazione non spiega perché o come abbia modificato la foto, e da allora non è stata pubblicata nessuna nuova foto della principessa.

I Diana Legacy Awards, che si tengono ogni due anni, onorano i giovani leader in nome di Diana, la defunta madre di William e Harry.

È stata fondata due anni dopo la morte di Diana in un incidente stradale nel 1997 a Parigi. William ha detto nel suo discorso di giovedì sera che 50.000 persone hanno ricevuto il Premio Diana negli ultimi 25 anni.

I fratelli hanno dato contributi separati alla cerimonia di giovedì sera. Il Duca di Sussex ha fatto un'apparizione virtuale; Dopo essersi separato dalla famiglia reale operaia nel 2020, vive negli Stati Uniti insieme a sua moglie Meghan, duchessa del Sussex.

Da allora, il rapporto tra i fratelli è diventato sempre più gelido. Harry scrisse nel suo diario “Pieces” che William Lo ha aggredito durante una discussioneHa descritto il fratello maggiore come “difficile”, “maleducato” e “abrasivo”.

Apparvero insieme agli eventi reali che segnarono la morte della regina Elisabetta II e l'incoronazione del re Carlo III, e occasionalmente ad eventi legati all'eredità di Diana, ma si incontrarono raramente in pubblico.