I clienti di McDonald's non sono in grado di ordinare dopo il crash dei sistemi

15 marzo 2024, 08:22 GMT Aggiornato 7 minuti fa

McDonald's sta riscontrando problemi tecnici con alcuni clienti in Giappone, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania e Austria che non sono in grado di ordinare cibo.

Nel Regno Unito, un affiliato ha confermato alla BBC che un problema informatico ha colpito alcune delle sue 21 filiali venerdì mattina.

Sarah McLean, che gestisce una filiale delle Midlands, ha detto che i suoi area manager hanno affermato che si è verificata una “interruzione IT”.

McDonald's afferma che il problema, che non ha nulla a che fare con la sicurezza informatica, è in via di risoluzione.

McDonald's ha dichiarato in una nota: “Siamo consapevoli dell'interruzione tecnologica che ha colpito i nostri ristoranti e il problema è ora in fase di risoluzione”.

Downdetector, un sistema utilizzato per monitorare i problemi IT nelle aziende, ha notato un picco di problemi con l'app McDonald's nel Regno Unito a partire dalle 05:00 GMT circa di venerdì.

Alcuni utenti dei social media britannici hanno espresso il loro disappunto.

“@McDonaldsUK perché posso ordinare tramite l'app stamattina ma tutti i McDonald's della mia zona sono chiusi quando dovrebbero essere aperti 24 ore su 24?!” Tom Bennison nelle East Midlands Pubblicato su Xprecedentemente Twitter.

Andrew Evans a Birmingham Pubblicare: “Hmmmm @McDonaldsUK il mio locale rifiuta tutti coloro che dicono che c'è un'interruzione nazionale nel vostro sistema di ordinazione?”

In Giappone la catena di fast food ha confermato un “malfunzionamento del sistema” e ha chiesto ai clienti di “attendere un po' di tempo” per ripristinare il servizio.

Altri manifesti in Australia sul canale di social media Reddit hanno segnalato gravi disagi.

In una dichiarazione al Guardian, un portavoce australiano di McDonald's ha dichiarato: “Siamo consapevoli dell'interruzione tecnologica che attualmente colpisce i nostri ristoranti in tutto il paese e stiamo lavorando per risolvere questo problema il prima possibile”.

In un post su X, Ted Anderson ha detto di essere andato in un ristorante in Giappone per trovare “solo contanti e il personale che contava i totali su carta”.

Utente dei social media Ha detto Esther Guerke McDonald's in Germania è “rotto” e “sembra che sia così anche in Austria”.

In Nuova Zelanda, l'utente X disse Jermaine van Rooyen: “L'interruzione del McDonald's è pazzesca. Sono andato stasera e ho attraversato il posto + tutti i chioschi erano fuori servizio. Un sistema che può fallire a livello nazionale è pessimo, ma anche in più paesi!? Pazzesco.”

McDonald's Japan, che gestisce circa 3.000 negozi nel paese, ha dichiarato: “Attualmente c'è un guasto nel sistema. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e vi chiediamo di attendere un po' fino al ripristino del servizio”.

