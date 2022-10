Le azioni stanno saltando di nuovo, ma devi farlo; TWTR trasmette come offre Elon Musk

I futures Dow sono scesi leggermente durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì è proseguita l’offerta rialzista del mercato azionario, poiché i rendimenti dei Treasury e del dollaro sono crollati nella speranza che la Federal Reserve possa rallentare i rialzi dei tassi di interesse. Le azioni TWTR salgono quando il CEO di Tesla Elon Musk accetta di andare avanti con $ 44 miliardi Twitter (TWTR) subentra.







I principali indicatori si stanno muovendo al rialzo, ma non hanno ancora riguadagnato livelli chiave o confermato un nuovo tentativo rialzista.

Megacaps mela (AAPL), Microsoft (MSFT), un genitore di Google l’alfabeto (Il Google) E il Amazon.com (AMZNTutti loro hanno ottenuto forti guadagni. Ma solo le azioni Microsoft hanno chiuso al di sopra della media mobile a 21 giorni.

Tuttavia, i titoli leader offrono motivi per puntare i piedi sul mercato, o almeno prepararsi.

Reti Arista (Rete), Enfase di energia (ENPH), Posizione di pagamento (PCTY), sui semiconduttori (su di me) E il Devon Energy (DVN) All in o si avvicina presto acquistare punti. Se il rally del mercato continua a guadagnare slancio, questi titoli dovrebbero essere perseguibili. Tutti hanno Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine.

Azione Paylocity attiva Classifica IBD Lista di controllo Le azioni di martedì provenivano da IBD. Titoli Microsoft e Google attivi Leader a lungo termine di IBD esistente. Enphase, On Semiconductor e stock DVN su Elenco di 50 IBD. Lo stock di ENPH, Onsemi e Arista Networks si trova a IBD Big Cap 20.

Il video incluso in questo articolo evidenzia l’azione di mercato di martedì e analizza le azioni PCTY, On Semiconductor e Scienze neurobiologiche (NBIX).

Elon Musk dice che andrà avanti con l’accordo su Twitter

Musk ha accettato di andare avanti Con l’accordo da 44 miliardi di dollari di Twitter, del valore di 54,20 dollari per azione. Gli avvocati di Musk e Twitter si incontreranno in un’udienza di emergenza in un tribunale del Delaware a Chancery martedì sera per discutere su come garantire che l’accordo vada a buon fine.

La saga di Musk-Twitter non è ancora finita. Twitter non ha accettato gli ultimi termini di Musk, che non forniscono garanzie reali sulla sua dichiarata intenzione di andare avanti con il termine. Tuttavia, Musk potrebbe ufficialmente possedere il sito di social network tra pochi giorni.

Il processo Twitter di Musk doveva iniziare il 17 ottobre, con il CEO di Tesla considerato molto probabile che perdesse.

Le azioni di Twitter, che sono state sospese per la maggior parte della sessione, sono aumentate del 22% a 52 quando Musk è scivolato. Sebbene il titolo TWTR sia stato scambiato ben al di sotto del prezzo di acquisto di $ 54,20, ha sovraperformato in modo significativo il genitore Facebook. meta pad (morto) E il Esplodi, Esplodi (Esplodi, Esplodi) negli ultimi mesi.

Tesla (TSLA) è salito del 2,9% a 249,44, indietreggiando dai massimi intraday di 256,89 in seguito alle ultime notizie di Musk-Twitter. Gli investitori potrebbero chiedersi se Musk venderà azioni di TSLA per pagare l’accordo su Twitter, anche se ha già venduto azioni con l’accordo su Twitter come motivo. A lungo termine, gli investitori in azioni Tesla potrebbero temere che l’interesse di Musk sia ulteriormente diviso dal gigante dei veicoli elettrici mentre aggiunge Twitter al suo portafoglio di società. Tuttavia, gli investitori TSLA potrebbero essere contenti di avere la saga di acquisizioni di Musk-Twitter del passato.

Le azioni di Twitter sono cambiate poco nel trading attivo after-hour. La freccia TSLA è inclinata verso il basso.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in calo dello 0,5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono in calo dello 0,55%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,55%.

La banca centrale della Nuova Zelanda ha alzato il tasso chiave di 50 punti base durante la notte, dopo che l’Australia ha alzato i tassi di soli 25 punti base il giorno prima.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha seguito l’avanzata di lunedì con solidi guadagni di martedì, sebbene i principali indici si siano ritirati dai massimi intraday.

La Reserve Bank of Australia ha aumentato i tassi di interesse per il sesto mese consecutivo, ma solo inaspettatamente di 25 punti base. Ciò è avvenuto sulla scia della ripresa dell’acquisto di obbligazioni da parte della Banca d’Inghilterra la scorsa settimana, poiché il bilancio del nuovo governo britannico ha sconvolto la sterlina e il debito del Regno Unito.

L’offerta per un rally ha guadagnato slancio alle 10:00 ET dopo che un rapporto JOLTS ha mostrato che le opportunità di lavoro sono diminuite drasticamente ad agosto, ben al di sotto del consenso. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha specificamente definito le opportunità di lavoro troppo alte. Mentre gli editoriali e il numero di lavoratori che lasciano il lavoro rimangono elevati, la tendenza è favorevole alla Fed. Venerdì il Ministero del Lavoro rilascerà Rapporto sui lavori di settembre.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2,8%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è balzato del 3,1%. L’indice Nasdaq Composite è balzato del 3,3%. Small cap Russell 2000 è aumentato di quasi il 4%.

Le azioni di Apple sono aumentate del 2,6%, mentre le azioni di Microsoft sono aumentate del 3,4%. Entrambi sono membri del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq. Le azioni di Google sono aumentate del 3% mentre le azioni di Amazon sono aumentate del 4,5%. Tutto si è aggiunto ai solidi guadagni di lunedì, ma ha bisogno di molti lavori di riparazione.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3,5% a 86,52 dollari al barile. L’OPEC+ si incontra mercoledì, con notizie secondo cui l’organizzazione potrebbe ridurre la produzione da uno a due milioni di barili al giorno.

I futures sulla benzina sono balzati del 6,8%, indicando un altro aumento alla pompa. I futures sul gas naturale sono aumentati del 5,7%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base al 3,62%, dopo essere sceso di 15 punti base lunedì. Per il secondo giorno consecutivo, il rendimento delle obbligazioni a 10 anni ha trovato supporto sulla linea ascendente dei 21 giorni.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) ha guadagnato il 3,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è aumentato del 3,8%, poiché il titolo MSFT era IGV Holdings Inc. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 4,3%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) del 3,8%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 7,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha aggiunto il 4,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato del 2,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) e l’ETF ARK Genomics (ARKGEntrambi sono in rialzo del 7,6%. Le azioni Tesla sono una delle cose più importanti che gli ETF Ark Invest possiedono.

Scorte vicino ai punti di acquisto

Il titolo ANET è salito del 4,3% a 120,81, reclamando le sue linee a 200 e 50 giorni, sebbene il volume sia stato leggero. È probabile che un movimento deciso al di sopra della linea dei 50 giorni rompa una breve tendenza al ribasso. Il titolo Arista sta lavorando a 132,97 compra pip di consolidamento all’interno di una base molto più lunga.

Il titolo ENPH è salito dello 0,6% a 288,55, ma è sceso da 297,67 del giorno. Ai livelli più alti, il titolo Enphase ha ripercorso le linee a 50 e 21 giorni e ha rotto un breve trend ribassista.

Il titolo PCTY è salito del 3,55% a 252,33, rimbalzando dalla serie di 50 giorni con un volume solido. Il titolo Paylocity è in entrata nella linea di tendenza, con un movimento al di sopra del massimo del 28 settembre di 253,26 come potenziale punto di innesco specifico. secondo Analisi MarketSmith.

Il titolo ON è balzato del 6,4% a 68,92, rivendicando la serie di 50 giorni, sebbene il trading sia stato leggermente al di sotto della media. Più forza potrebbe essere vista sul semi-abbandono di una linea di tendenza all’interno di un nuovo consolidamento insieme a una precedente base più profonda.

Il titolo DVN è aumentato del 5,7% a 69,07, in aumento rispetto a 50 giorni fa mentre funzionava base a tazza con manico E 75,37 acquista punti. La freccia di Devon si avvicina a una linea di tendenza all’interno della maniglia.

Analisi dell’aumento del mercato

La corsa al rialzo del mercato azionario è proseguita, con forti guadagni di nuovo per le medie principali. Il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono saliti al di sopra della media mobile a 10 giorni e si sono avvicinati alle linee a 21 giorni. La piccola Russell 2000 ha continuato a guidare e ha già recuperato 21 giorni.

Tutti gli indicatori hanno ancora una certa distanza per raggiungere le loro medie mobili discendenti a 50 e 200 giorni, con i massimi di metà agosto che formano un’altra importante area di resistenza.

Megacaps come le azioni Apple stanno facendo la loro parte questa settimana, ma hanno ancora molta strada da fare.

Tuttavia, i titoli blue-chip sovraperformano i principali indici, con molti titoli che crollano, esplodono le prime entrate o si spostano in posizione per potenziali entrate.

Si potrebbe sostenere che il mercato azionario sia dovuto a un rimbalzo. Chiaramente, i cali dei rendimenti del Tesoro e del dollaro hanno contribuito a guidare i guadagni di questa settimana in azioni. Ma se i rendimenti e il dollaro riprendessero il loro trend rialzista, il rally del mercato potrebbe svanire rapidamente.

Mentre le azioni aumentano nella speranza che la Fed rallenti il ​​ritmo degli aumenti dei tassi, i mercati continuano a prezzare un quarto aumento di 75 punti base a novembre e una mossa di mezzo punto a dicembre.

Martedì è stato il secondo giorno del rally del mercato azionario per gli indici Dow, S&P 500 e Nasdaq. un Giornata di follow-up Potrebbe arrivare entro la fine della settimana per confermare il nuovo trend rialzista.

Alcuni sosterrebbero che il Russell 2000 e l’S&P MidCap 400 hanno organizzato “giorni di follow-up” martedì. È un segnale positivo, ma non porterà a un cambio di direzione del mercato. perché? Il tasso di successo degli FTD è basso, esclusi Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

Un rally di mercato confermato può solo segnalare l’inizio di un rally di mercato ribassista negoziabile contro un trend rialzista a lungo termine. Le linee dei 50 giorni e dei 200 giorni saranno i livelli chiave da tenere d’occhio dopo l’FTD.

Cosa stai facendo adesso

Un tentativo di rialzo nel mercato azionario sta guadagnando slancio, con un certo numero di leader che lanciano segnali di acquisto lampeggianti. Gli investitori possono assumere alcune posizioni demo in alcuni dei più ampi titoli di mercato o ETF. Ma chiunque salti in anticipo dovrebbe essere pronto a saltare alla stessa velocità se la ripresa del mercato vacilla.

Non c’è ancora niente di sbagliato nell’essere quasi o tutti contanti.

Ma è sicuramente un buon momento per lavorare sulle tue liste di controllo e prestare molta attenzione al mercato. Cerca stock di alta qualità in azione o presto.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

