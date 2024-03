Shohei Ohtani e la moglie Mamiko Tanaka arrivano in Corea del Sud per la gara di apertura della MLB dei Dodgers-Padres

SEOUL, Corea del Sud (AP) — Shohei Ohtani e sua moglie sono arrivati ​​in Corea del Sud venerdì con i suoi compagni di squadra dei Los Angeles Dodgers Aperture di stagione La prossima settimana con i San Diego Padres.

Ohtani, con indosso una tuta nera da allenamento e un berretto all'indietro, è stato il primo giocatore dei Dodgers ad arrivare al gate degli arrivi dell'aeroporto internazionale di Incheon, a ovest di Seoul. sua moglie, Mamiko TanakaDietro di lui seguirono diversi passi.

Mentre la folla di fan, molti dei quali indossavano le maglie dei Dodgers, cantava il suo nome e applaudiva, Ohtani salutò brevemente e Tanaka sorrise ma non disse nulla prima di salire sull'autobus limousine. I fan tenevano cartelli con slogan come “Kotani (Ohtani) Go” e “Baseball Genius Ohtani”.

Prima di partire per la Corea del Sud, Ohtani, fenomeno giapponese a doppio senso, ha rivelato l'identità della moglie pubblicando sul suo account Instagram una foto che lo ritrae insieme a Tanaka, ex giocatore di basket professionista. I media giapponesi avevano già ipotizzato che la moglie di Ohtani potesse essere Tanaka.

Tanaka, 27 anni, ha giocato per la Fujitsu Red Wave nella Women's Japan Basketball League dal 2019 al 23.

Alla fine di febbraio, Ohtani, 29 anni, ha annunciato in un post su Instagram di essere fidanzato “Una normale ragazza giapponese” Lo sa da tre o quattro anni. Ma non ha detto esattamente chi fosse sua moglie.

Nel post su Instagram di Ohtani, ha posato con il compagno di squadra Yoshinobu Yamamoto con Tanaka davanti all'aereo. Dodgers Ohtani-Tanaka ha pubblicato una foto Jodi sull'account X (ex Twitter) della squadra accanto a Mookie Betts e sua moglie.

Le prossime partite dei Dodgers-Padres segneranno il debutto di Ohtani con i Dodgers. A dicembre, Ohtani, ex Los Angeles Angels, firmò un contratto discografico $ 700 milioniContratto di 10 anni per unirsi ai Dodgers.

Ohtani è stato operato al gomito destro lo scorso settembre Non lancerà In questa stagione. Verrà utilizzato come battitore designato e avrà la possibilità di giocare in campo.

I social media in Giappone e Corea del Sud sono in fermento con le notizie su Ohtani e sua moglie.

“Sono rimasto molto colpito dal modo in cui Ohtani ha parlato della sua nuova sposa, Mamiko Tanaka,” ha detto un utente di X in giapponese.

“La moglie di Ohtani è molto bella. Sono entrambi fatti l’uno per l’altro”, ha detto un utente X in coreano. Un altro notiziario coreano diceva: “Il loro futuro figlio sarà un super atleta”.

I Padres sono arrivati ​​venerdì presto. La serie di due partite al Gocheok Sky Dome di Seoul dal 20 al 21 marzo saranno le prime partite della stagione regolare della Major League Baseball in Corea del Sud.

Nel frattempo, la polizia aeroportuale ha dichiarato di aver arrestato un uomo sudcoreano che avrebbe lanciato un uovo vicino al manager dei Dodgers Dave Roberts all'aeroporto. La polizia ha detto che stavano cercando di determinare il motivo delle sue azioni, ma la sua famiglia ha detto agli investigatori che l'uomo, sui vent'anni, aveva una storia di malattia mentale.

Lo scrittore dell'Associated Press Jiwon Chang ha contribuito a questo rapporto.

