Boeing ordina alle compagnie aeree di controllare i sedili della cabina di pilotaggio 787 dopo l'incidente in LATAM

Nella foto dello schienale del sedile inclusa nella nota, l'interruttore sembra avere una copertura.

Venerdì la FAA ha dichiarato in una dichiarazione che convocherà un gruppo di esperti per esaminare le comunicazioni di Boeing alle compagnie aeree sul passaggio, incluso un promemoria del 2017, e fornire feedback alla compagnia. Ha aggiunto che l'agenzia continuerà a monitorare da vicino la situazione.

Il 787 Dreamliner, un jet a doppio corridoio, è uno degli aerei più importanti della Boeing. I suoi tre modelli possono trasportare tra 248 e 336 passeggeri, secondo Boeing, e sono utilizzati dalle compagnie aeree sui voli internazionali e transcontinentali.

L'aereo LATAM era su un volo da Sydney, in Australia, ad Auckland, e avrebbe dovuto proseguire per Santiago, in Cile, dove ha sede la compagnia aerea. Venerdì la società ha dichiarato in una dichiarazione che stava lavorando con gli investigatori.

Marco Walker Contributo ai rapporti.