È morto Alec John Such, membro fondatore dei Bon Jovi e chitarrista

“Siamo rattristati per la morte del nostro caro amico Alec John Such. Era un originale. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band”, si legge nella lettera.

Questo è stato fondamentale per portare il chitarrista Richie Sambora e il batterista Tico Torres nella band nei suoi giorni nascenti, afferma la dichiarazione.

“Onestamente, abbiamo trovato la nostra strada l’uno verso l’altro attraverso lui: era un amico d’infanzia di Tico e ha portato Richie a vederci esibirsi. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Oggi questi ricordi speciali mi fanno sorridere e piangere nei miei occhi. Ci mancherà moltissimo”.

I Bon Jovi si sono formati nel New Jersey nel 1983 e hanno avuto diversi successi tra cui “Livin’ On a Prayer” e “Wanted Dead or Alive”.