Joe Biden esprimerà le sue preoccupazioni sull'acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel

Joe Biden intende intervenire nella proposta di acquisto di US Steel da parte di Nippon Steel, una mossa che potrebbe minacciare l'accordo e far arrabbiare il Giappone, uno dei più stretti alleati di Washington.

Secondo Six, persone che hanno familiarità con la decisione, Biden dovrebbe rilasciare una dichiarazione in cui esprime seria preoccupazione per la proposta di acquisizione da 14,9 miliardi di dollari del produttore di acciaio con sede in Pennsylvania prima che il primo ministro Fumio Kishida arrivi per una visita di stato a Washington il 10 aprile.

Funzionari e avvocati statunitensi hanno redatto la dichiarazione e la Casa Bianca ha notificato privatamente al governo giapponese la decisione del presidente, secondo persone a conoscenza della questione. Le azioni della US Steel sono scese di oltre il 12% dopo che il Financial Times ha pubblicato i dettagli delle intenzioni di Biden.

L'espressione di preoccupazione sarà interpretata come opposizione all'acquisizione e rappresenta il culmine di mesi di dibattito alla Casa Bianca su come rispondere all'accordo che ha scatenato una reazione bipartisan a Washington contro la vendita dell'icona manifatturiera americana a uno straniero. gruppo.

Sebbene la legge statunitense conferisca all’amministrazione l’autorità di bloccare alcune acquisizioni straniere per motivi di sicurezza nazionale, Biden non direbbe esplicitamente che l’accordo dovrebbe essere bloccato, secondo persone a conoscenza della questione.

Invece, dicono che rilascerà commenti simili alle dichiarazioni fatte a dicembre dal consigliere economico nazionale della Casa Bianca Lael Brainard, il quale aveva affermato che il presidente credeva che l’accordo meritasse “un serio esame”.

La Pennsylvania è uno stato indeciso nelle elezioni presidenziali di quest'anno tra Biden e Donald Trump. Entrambi gli uomini hanno cercato voti sindacali nello stato, e Trump ha già criticato il “terribile” accordo della Nippon Steel per l'acquisto del produttore americano con sede a Pittsburgh.

Il sindacato United Steelworkers, anch'esso con sede a Pittsburgh, si è opposto all'acquisizione.

Nippon Steel ha annunciato la controversa acquisizione a dicembre, spingendo Biden a scegliere tra un sindacato potente e i suoi elettori e un alleato americano cruciale. Il presidente ha investito molto nel rafforzamento delle alleanze, soprattutto con il Giappone.

La Casa Bianca ha chiesto all'ambasciatore americano in Giappone Rahm Emanuel di risolvere il problema, mettendolo in una posizione difficile dopo che aveva pubblicamente accolto con favore l'accordo e lo aveva definito “storico”. Emanuel non ha risposto a una richiesta di commento.

Una persona che ha familiarità con le deliberazioni ha affermato che è “imbarazzante” per un’amministrazione che parla dell’importanza degli alleati, in particolare dell’alleanza USA-Giappone, “inviare un segnale di sfiducia nei confronti della proprietà giapponese delle società statunitensi” mentre Kishida si prepara alla visita .

“Il presidente sa tutto questo, ma sfortunatamente sembra che la politica in un anno elettorale vincerà”, ha detto questa persona.

La tempistica della dichiarazione di Biden è importante perché Nippon Steel la scorsa settimana ha presentato la sua proposta al Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), un comitato interagenzia che seleziona gli investimenti in arrivo per i rischi per la sicurezza nazionale, secondo due persone a conoscenza della mossa. . La società ha rifiutato di confermare il file Cfius.

“Non ha precedenti che un presidente faccia un commento sostanziale su un caso pendente davanti al CFIUS”, ha affermato Evan Schlager, partner di Kirkland & Ellis e uno dei più importanti avvocati del CFIUS negli Stati Uniti.

“Mentre il CFIUS è tipicamente immune alle pressioni politiche, questo caso coinvolge risorse distinte con capacità uniche abbinate a un’amministrazione che ha fatto della protezione dei posti di lavoro manifatturieri e della classe media il fondamento della sua politica estera”.

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare se il presidente interverrà. Anche l'ufficio del primo ministro giapponese ha rifiutato di commentare.

La notizia della prevista dichiarazione di Biden arriva mentre visita stati altalenanti come la Pennsylvania nel tentativo di aumentare i voti in vista delle elezioni di novembre.

Il presidente della United Steelworkers David McCaul ha dichiarato il mese scorso che il suo sindacato “ha ricevuto assicurazioni personali che Biden ci sostiene” riguardo all’accordo. Trump ha anche promesso di bloccare l’accordo se batterà Biden a novembre.

Nippon Steel ha incaricato la società di lobbying americana Akin Gump di concentrare le proprie energie per ottenere il sostegno della United Steelworkers Union.

Ma per ragioni di riservatezza, il gruppo giapponese non ha avuto contatti con il sindacato prima di annunciare l'accordo, e non ha firmato un accordo di riservatezza con il gruppo, che rappresenta 850.000 lavoratori manifatturieri americani, fino alla fine di febbraio. Gli esperti di Washington hanno affermato che l'azienda ha commesso un grave errore non concludendo un accordo con il sindacato prima di annunciarlo.

Dopo i colloqui con Nippon Steel della scorsa settimana, United Steelworkers ha affermato che l'incontro non ha portato a “nessun progresso”. “Restiamo convinti che l'azienda non comprenda appieno i suoi obblighi nei confronti dei lavoratori dell'acciaio, dei pensionati e delle nostre comunità”, ha affermato in una lettera ai suoi membri.

Nippon Steel ha risposto che continuerà i colloqui con il sindacato. “Abbiamo fornito all'USW impegni specifici che riteniamo rispondano a tutte le preoccupazioni sindacali sollevate”, si legge nella dichiarazione.

Una persona che ha familiarità con il pensiero di Nippon Steel ha detto che la società non intende abbandonare la sua offerta per US Steel anche se Biden esprimesse pubblicamente opposizione all'acquisizione.

Consigliato

Il gruppo non si aspetta alcuna interferenza politica una volta iniziata la revisione del CFIUS, ha detto un dirigente agli analisti in una conferenza sugli utili il mese scorso.

La comunità imprenditoriale giapponese è rimasta scioccata dalla forte reazione di Washington all'accordo, soprattutto perché gli Stati Uniti rimangono il mercato più attraente per fusioni e acquisizioni per le aziende giapponesi.

Nancy McLernon, presidente della Global Business Alliance, un gruppo commerciale che rappresenta le multinazionali straniere negli Stati Uniti, ha affermato che esiste un “rischio significativo” nel bloccare l'acquisizione per ragioni diverse dalla sicurezza nazionale.

“Avrà un impatto materiale sul rapporto con un alleato importante. Vale la pena notare che il Giappone è il più grande investitore straniero negli Stati Uniti, impiegando direttamente quasi un milione di lavoratori americani. Bloccare l’accordo con questo pretesto porterebbe quasi certamente a una imbarazzante cena di stato ad aprile.