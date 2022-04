Home » Economy L’inflazione porta a un calo record della retribuzione dei lavoratori Economy L’inflazione porta a un calo record della retribuzione dei lavoratori 0 Views Save Saved Removed 0

I costi totali di compensazione per i lavoratori civili sono diminuiti del 3,7% negli ultimi 12 mesi terminati a marzo, quindi Contabilità dell’inflazione secondo il rapporto sull’indice dei costi dell’occupazione pubblicato venerdì.

È il calo più grande da quando il Bureau of Labor Statistics ha iniziato i record corretti per l’inflazione nel 2001. Inoltre, arriva in un momento in cui i costi di compensazione – che includono i salari pagati dai datori di lavoro, nonché la salute, la pensione e altri benefici – stanno aumentando rapidamente, prima dell’inflazione. , dove i datori di lavoro cercano di ricoprire posizioni e mantenere i propri dipendenti.

benzina E I dati, che tengono traccia delle variazioni del costo del lavoro dei datori di lavoro, quantificano il dolore che le persone provano quando i prezzi aumentano più rapidamente rispetto agli ultimi 40 anni. Il costo crescente di cibo Residenza Mangiano gli stipendi dei lavoratori.

Il costo di salari e stipendi aggiustato per l’inflazione è sceso del 3,6%, mentre i costi dei benefici sono diminuiti del 4,2%, i due maggiori cali da quando la serie è iniziata 21 anni fa.