The CW cancella Legends of Tomorrow e Batwoman

foto : CW

La CW dice addio a due dei suoi più grandi spettacoli a lungo termine Freccia. leggende di domaniE spuntare da Freccia E veloce L’attenzione basata su C su quegli spettacoli che viaggiano nel tempo e forniscono la realtà è stata sminuita, così come il relativo nuovo arrivato. batman.

Venerdì scorso è arrivata la notizia che entrambi gli spettacoli non sono stati rinnovati per un’altra stagione. leggende Fa parte dell’Arrowverse dal 2016 e ha raggiunto 110 episodi nelle sue sette stagioni; Con molte aggiunte e partenze nel corso degli anni, Sara Lance di Caity Lotz è l’unico membro del cast dello spettacolo originale. Tra i tanti spettacoli che facevano parte dell’Arrowverse, leggende È sempre stato uno dei luoghi più divertenti e desiderabili per vivere se stesso. Non molti programmi di supereroi possono presentare notoriamente un gorilla psichico che cerca di uccidere Barack Obama negli anni ’80, né dedicheranno parte di un episodio per trasformare uno dei protagonisti in Animazione delle principesse Disney, con una partitura musicale e oggetti magici per incoraggiarla. Su Twitter, il co-presentatore Keto Shimizu ha ringraziato il cast e la troupe dello show per aver contribuito a “The Little Show That Can” e i fan per aver aiutato la serie a prosperare il più a lungo possibile. “Ci vediamo, ti amiamo e avrai sempre un posto su Waverider.”

batman È stato presentato in anteprima nel 2019 dopo aver introdotto Kate Kane di Ruby Rose nel crossover “Elseworlds” all’inizio di quell’anno. Dopo la partenza di Rose alla fine della prima stagione, lo spettacolo è passato al personaggio originale Ryan Wilder, interpretato da Gavisia Leslie. Ryan interviene nei panni del Crociato Incappucciato dopo che Kane era presumibilmente scomparso, e lo spettacolo in seguito ha scritto della partenza di Rose portandolo Il giorno di Wallis per interpretare Kate per il resto della seconda stagione. È stato così che è andata in onda la terza e ultima stagione conclusa di recente Rose ha fatto le accuse delle condizioni di lavoro del programma, comprese le molestie sessuali e le condizioni di lavoro non sicure.

Simile a Shimizu, batman La modella Caroline Dries e Leslie sono entrambe andate su Twitter per dare il loro amore ai fan. Lo chiamava Leslie.onore“Per interpretare il personaggio per due stagioni; Dries ha detto che lo era”pieno di gratitudine“Nella creazione di questa serie. Altri attori, tra cui Camrose Johnson (Luca Fox) e Nicole Kang Mary Hamilton si è rivolta ai social media per pubblicare un sacco di foto e porgere le sue condoglianze.

leggende E batman Entrambi sono finiti sulle piste, ma sono rimasti due spettacoli dal tour dell’Arrowverse Brilla E Superman e Louis. Questi due spettacoli sono già chiusi per la nona e la terza stagione, quindi potremmo vedere Ryan o The Legends apparire in uno di quegli spettacoli. Stato CW come rete Potrebbe essere in continuo mutamentoma non salutano ancora la DC: oltre a quella attualmente in onda NoemiE Hanno un’altra serie di Batman sotto forma di Gotham CavalieriE Più Università di Giustizia Sotto-spettacolo di campionato frecce John Diggle (David Ramsay) mentre si allenava per un gruppo di VIP in età universitaria.

[via[via[عبر[viaLimite]

