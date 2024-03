Tenie cerebrali dell'uomo e peggioramento dell'emicrania “causati dalla carne di maiale poco cotta” | Notizie dagli Stati Uniti

Uova di tenia sono state trovate nel cervello di un uomo affetto da forti emicranie, che si ritiene siano state causate dalla carne di maiale poco cotta.

Un uomo americano di 52 anni ha consultato i medici dopo che le sue solite emicranie sono diventate più frequenti e gravi e non hanno risposto ai farmaci.

Una scansione ha rivelato molteplici uova di tenia nel suo cervello.

All'uomo è stata diagnosticata la neurocisticercosi – causata dalla taeniasi – un'infezione causata da cisti larvali della tenia del maiale, che possono penetrare in tessuti come i muscoli e il cervello.

I ricercatori hanno detto che l'uomo non aveva viaggiato in nessuna “zona ad alto rischio”.

“Dopo ulteriori indagini, il paziente ha negato di aver mangiato cibo crudo o di strada, ma ha ammesso di aver mangiato carne di maiale poco cotta e poco cotta per gran parte della sua vita”, riporta lo studio sull'American Journal of Case Reports.

“I ricercatori ritengono che l'infezione si sia diffusa attraverso l'autoinfezione attraverso il lavaggio improprio delle mani dopo aver contratto la taeniasi a causa delle sue abitudini alimentari.”

L'emicrania dell'uomo è migliorata quando gli sono stati somministrati farmaci antiparassitari e antinfiammatori.

Le persone sono maggiormente a rischio di tali infezioni a causa del cattivo lavaggio delle mani o del consumo di cibo o acqua contaminati.

“Incontrare carne di maiale infetta negli Stati Uniti è storicamente molto raro e il nostro caso potrebbe avere implicazioni sulla salute pubblica”, hanno aggiunto gli autori.

Leggi di più su Sky News:

“Polio Paul” è morto dopo aver vissuto per 70 anni in un polmone d'acciaio

Gli sciatori scomparsi cercano di scavare “grotte di neve” prima di cadere e morire

Questa è una versione in edizione limitata della storia, quindi sfortunatamente questo contenuto non è disponibile.



Apri la versione completa



I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie affermano sul loro sito web: “Sebbene rara, la cisticercosi può verificarsi in persone che non hanno viaggiato fuori dagli Stati Uniti.

“Ad esempio, una persona infetta da tenia può contaminare accidentalmente il cibo con uova di tenia mentre prepara il cibo per altri perché non si lava le mani.”