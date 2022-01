I 7 monitor per PC più interessanti del CES 2022

Ogni anno, il Consumer Electronics Show presenta in anteprima un gran numero di prodotti pianificati per il rilascio durante tutto l’anno. Lo spettacolo 2022 mira a offrire una migliore qualità dell’immagine, tassi di aggiornamento più rapidi e facilitare sempre più gli spazi di lavoro virtuali sui monitor dei PC.

Era Molto Vedi, abbiamo rotto sette monitor interessanti così annunciati CES 2022 Qui di seguito. Non abbiamo aggiunto alcun commento, nessuna uscita comica e nessun trucco (beh, potrebbero esserci dei trucchi). Indipendentemente da ciò, nessuno di questi prodotti dovrebbe essere volatile.

Ecco uno sguardo ad alcuni dei monitor unici che dovrebbero essere rilasciati nei prossimi 12 mesi.

Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN

Quando Nvidia ha annunciato Nuove schede grafiche RTX serie 3000 Al CES, la società ha promesso monitor 1440p da 27 pollici che potrebbero raggiungere i 360 Hz per ospitare le GPU più recenti (i monitor più veloci oggi possono fare 360 Hz Ma 1080p) molti marchi hanno annunciato monitor 1440p 300 Hz al CES, ma solo Asus ha portato il 1440p fino a 360 Hz.

Nel suo annuncio, il ROG Swift 360 Hz PG27AQN è il monitor più veloce mai sviluppato dall’azienda “in termini di tempo di risposta nell’utilizzo nel mondo reale”. Ciò significa che dovrebbero esserci pochissimi fantasmi sul monitor di Asus. Sfortunatamente, Asus non ha confermato la specifica ufficiale del tempo di risposta (ne abbiamo sentito parlare e aggiorneremo questo articolo se lo chiederemo). Tuttavia, il produttore del display da gioco ha descritto il nuovo tipo di tecnologia IPS (Aircraft Switching) sviluppata con AUO per raggiungere la sua velocità.

Il “tempo di risposta” misura il tempo impiegato dai pixel del monitor per passare dal nero al bianco e poi di nuovo al nero, il che si verifica quando il display cambia la quantità di luce mentre cambia i suoi cristalli liquidi. Per ottenere tempi di risposta più rapidi su PG27AQN, Asus ha sviluppato un pannello IPS che consente ai cristalli liquidi di ruotare più velocemente, con maggiori firefring (fondamentalmente, rifrazione della luce in due direzioni) e minore viscosità (o viscosità). .

E invece di avere cristalli liquidi paralleli al polarizzatore come al solito, i cristalli sono leggermente angolati verso il polarizzatore, rendendoli più efficienti, ha detto Asus.

Pubblicità

Il monitor utilizza anche un driver di tensione a doppio strato (anziché a strato singolo). Invece di ruotare i cristalli liquidi lavorando dall’angolo in alto a sinistra del pannello all’angolo in basso a destra, il monitor ruota i cristalli liquidi lavorando contemporaneamente dagli angoli in alto a sinistra e in basso a destra. Immagine stabile”, ha detto Asus.

Asus ha dichiarato ad Ars Technica che il prezzo e la data di rilascio per il PG27AQN devono ancora essere determinati.

Samsung Odyssey Neo G8

Tempo per la velocità con l’alta risoluzione. Mentre il PG27AQN porta la risoluzione 1440p alla sua massima velocità di aggiornamento, il Samsung Odyssey Neo G8 fa lo stesso per la risoluzione 4K. Non abbiamo ancora aggiornato 8.294.400 pixel 360 volte al secondo, ma il Samsung Odyssey Neo G8 raggiungerà il valore nominale di 240 Hz.

L’Odyssey Neo G8 è il primo monitor 4K a ricevere una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e utilizza la compressione per farlo perché il monitor utilizza solo le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Inoltre, il display da gioco richiede un tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) di 1 MS.

Se la sua chiarezza e velocità premium non fossero abbastanza buone, Samsung ha dato al monitor la curva più nitida che potresti trovare su un monitor: 1000 Rs.

Per uno sguardo più da vicino allo schermo, vedere il nostro articolo Odyssey Neo G8.

Samsung ci ha detto che condividerà il prezzo e la data di rilascio del monitor “più tardi quest’anno”.

Monitor LG Dual Up (28MQ780)

La maggior parte degli schermi dei computer è più ampia dell’altezza, ma negli ultimi anni i laptop hanno abbracciato schermi leggermente più alti del solito. LG ha ulteriormente migliorato la tendenza dei toll-screen annunciando un monitor con un rapporto di aspetto 16:18.

Il monitor LG DualUp da 27,6 pollici (28MQ780) è più alto di altri monitor per PC consumer. Ma è molto più vicino a una forma quadrata rispetto a un tradizionale monitor 16:9 oa uno ultra-bianco.

Con una risoluzione di 2560 x 2880, DualUp offre lo stesso numero di pixel di due monitor 16:9 da 21,5 pollici, rendendolo un’opzione per coloro che desiderano maggiore produttività e più spazio per feed di notizie più lunghi.

Puoi leggere di DualUp guardando il nostro articolo sull’annuncio Il 28MQ780 . più alto di LG.

LG non ha fornito un prezzo specifico o una data di rilascio.