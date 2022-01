“Un marito devoto e amorevole, adoratore del padre” – Timeline

I tributi sono stati pagati all’attore che segue Sydney Poitier, La sua numerosa famiglia ha rilasciato una dichiarazione personale sui bei ricordi della sua relazione amorosa con loro. Hanno anche notato che la sua fede nell’umanità non ha mai vacillato, “… per tutto l’amore che gli hai mostrato, sappi che ti ha amato di nuovo.

Rapporto della famiglia Poitier:

“Non ci sono parole per esprimere il profondo senso di perdita e tristezza che stiamo vivendo ora. Siamo così grati che sia stato circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici nel suo ultimo giorno. Per noi Sidney Poitier non è solo un grande attore, attivista e un uomo di incredibile gentilezza e forza morale, è anche un marito devoto e amorevole, un padre solidale e amorevole e un uomo che mette sempre la famiglia al primo posto. La luce guida che illumina le nostre vite con amore e meraviglia senza limiti. Il suo sorriso stava guarendo, il suo calore era un caldo rifugio e la sua risata era contagiosa.

“Possiamo sempre rivolgerci a Lui per avere saggezza e conforto. La sua assenza sembra un enorme buco nella nostra famiglia e nel nostro cuore. Sebbene non sia con noi in questo mondo, la sua bella anima continuerà a guidarci e ad ispirarci. Vivrà in curiosa indagine e in ogni atto di misericordia e compassione, vivendo nel mondo della sua eredità, non solo con la sua incredibile opera, ma anche promuovendo continuamente la sua umanità.