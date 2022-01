Bed Bath & Beyond chiuderà altri negozi nel 2022. Ecco la lista

Un negoziante Pet Bath & Beyond Inc. Passa il negozio

La società ha pubblicato un elenco di 37 sedi distribuite in 19 stati in cui le vendite di liquidazione sono già iniziate e i negozi dovrebbero chiudere entro la fine di febbraio. Ciò include negozi di bagni con cinque posti letto in California, sette a New York e uno nel New Jersey.

Nel 2020, bagno per animali domestici Ha annunciato l’intenzione di chiudere circa 200 importanti negozi di banner in due anni, Come parte dei suoi più ampi sforzi di innovazione. Si tratta di riprogettare gli spazi per ridurre il disordine e aggiungere identità brillanti e nuovi marchi.

Quando Pet Bath ha fatto la sua dichiarazione Mercoledì i risultati del terzo trimestre dell’anno finanziarioIl rivenditore di elettrodomestici ha dichiarato di aver chiuso finora circa 170 sedi e di essere sulla buona strada per raggiungere le 200 entro la fine dell’anno.

Il CEO Mark Triton ha detto agli analisti che la società esplorerà ulteriori chiusure in futuro. Presenta anche il banner BuyBuy Baby, che è stato il punto luminoso del business nell’ultimo trimestre poiché le vendite di prodotti per la casa e per il bagno nel bagno per animali domestici sono diminuite.

“Stiamo implementando una trasformazione su vasta scala e allo stesso tempo gestiamo l’attività in un ambiente altamente imprevedibile”, ha affermato Triton durante una teleconferenza sulle entrate.

Le quote di bagni per animali domestici sono diminuite di circa il 31% negli ultimi 12 mesi.

READ Il funzionario del GOP che ha sfidato l'elezione di Trump afferma che il DHS otterrà il primo posto: Report Ecco un elenco dei bagni da 37 posti letto e oltre che saranno chiusi all’inizio di quest’anno: Alabama Oxford: 1000 Oxford Exchange Boulevard. Arizona Gaza Grande: 1004 Northern Surveillance Parkway

Yuma: Dom Ave nel 1212 South Castle. California Campbell: Almerida Place, 515 East Hamilton Avenue

Laguna Niguel: 32391 Lampada d’oro

Milbidas: 147 Great Mall Drive

Rancho Santa Margarita: 22235 El Paseo

Dustin: Dustin Market Place II, 13692 Jamboree Road Florida Orange City: 963 Harley Strickland Boulevard. Georgia Atlanta: 130 circonferenza centro ovest

Mariatta: 4475 Roswell Road Idaho Bocatello: 1732 Hurley Drive Michigan Jackson: 1132 Jackson Crossing Minnesota Duluth: 1303 Miller Trunk Highway

Egan: 1295 area di navigazione Missouri St. Joseph: 5201 North Belt Highway Mississippi Meridiano: 131S. Strada di facciata New Jersey Edgewater: Edgewater Commons, 489 River Road New York Auburn: Auburn Plaza, 217 Grand Avenue.

Canterbury: 328 East Boulevard.

Glenmond: 388 Fura Bush Road

Cascate del Niagara: strada militare 1520

Visione normale: 401S. Oyster Bay Road

Port Chester: 25 Waterfront Place

Recinto primaverile: mercato del recinto primaverile 14B Ohio Mansfield: Ontario Town Center, 2259 Walker Lake Road Pennsylvania Pittsburgh: 7507 Magnite Road

York: 2845 Concord Road Texas Brownsville: Centro commerciale Sunrise Palms, 3000 Pablo Kissel Boulevard.

San Angelo: 4169 Sunset Drive Virginia Vienna: Strada del Ponte delle Catene 2051 Washington Venachi est: 511 Valley Mall Parkway

Vista lunga: centro triangolare 200

Seattle: 2600 SO Barton St.

Spaziatura dell’Unione: 1740 East Washington St.. Wisconsin Shepohgan: Memorial Mall, 3347 Kohler Memorial Drive Virginia dell’ovest Tridelphia: 555 Cabella Drive

Annunciato per la prima volta USA Today Nei luoghi in cui si prevede di chiudere quest’anno.