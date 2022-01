Dai un’occhiata al telescopio spaziale James Web che vola nello spazio in questo live streaming oggi!

Aggiornare: La trasmissione in diretta è stata ritardata di 24 ore a causa delle nuvole che bloccavano la visuale del telescopio. Ora è programmato per iniziare EST (2230 GMT) sabato (8 gennaio) alle 17:30.

Guarda la sua trasmissione in diretta mentre il James Web Space Telescope ascende nel cielo oggi (7 gennaio).

A partire dalle 16:30 EST (2130 GMT), l’astronomo Gianluca Masi del Virtual Telescope Project in Italia trasmetterà in streaming i telescopi in diretta. Telescopio spaziale James Webb. Puoi guardare il webcast in diretta nella finestra in alto Progetto telescopio virtuale, oppure puoi vedere Su Youtube.

Il Web è una missione senza precedenti da 10 miliardi di dollari per studiare la storia dell’universo. Questa collaborazione tra la NASA, l’Agenzia spaziale europea e l’Agenzia spaziale canadese è il risultato di decenni di pianificazione e anni di ritardo. Finalmente la navicella spaziale Lanciato Attualmente si sta dirigendo verso la sua destinazione il 25 dicembre 2021, dallo spazioporto europeo di Guerrero, nella Guyana francese.

Annunci dal vivo: Missione del telescopio spaziale James Webb della NASA

Imparentato: Nelle immagini è come funziona il telescopio spaziale James Webb

Gianluca Masi del Virtual Telescope Project ha filmato questa scena dal James Webb Space Telescope il 6 gennaio 2022 nello spazio. (Credito immagine: Gianluca Masi / Progetto telescopio virtuale

Il telescopio spaziale effettuerà osservazioni celesti da una speciale posizione fissa gravitazionale nel sistema solare chiamata Lagrange Point 2 (L2), a circa 1 milione di miglia (1,5 milioni di chilometri) dalla Terra. La missione è stata completata con successo Completa nuovi livelli Nei suoi prodotti di sorveglianza, diffonde i suoi occhiali e la crema solare Viaggio in questo posto lontano. A partire da questa mattina, il Web è già a 644.000 miglia (1 milione di km) dal nostro pianeta.

Per vedere il telescopio spaziale sfrecciare nello spazio, gli appassionati possono controllare il feed live fornito dal programma del telescopio virtuale. Masi guida questo sito online, fornendo filmati dei suoi telescopi di localizzazione terrestri e commenti sugli eventi spaziali.

Secono, situata a circa 56 miglia (90 km) a sud di Roma, domina Masi dall’Italia. Gli spettatori possono aspettarsi viste del telescopio spaziale, che sembra un minuscolo punto bianco, che vola attraverso l’oceano di stelle sullo sfondo.

Da L2, Webb può vedere l’universo in profondità, il che consente agli scienziati di conoscere i primi momenti dell’universo e fornire una migliore comprensione dell’ambiente cosmico della Terra.

Segui Doris Elin Urrutia su Twitter salazar_elin Seguici Su Twitter Spacedotcom e Facebook.