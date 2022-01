Doug Prescott batte il record di touchdown in una sola stagione dei Dallas Cowboys di Tony Romo nella finale di stagione

Philadelphia – con tiro da 8 yard Cory Clemente Nel quarto quarto contro i Philadelphia Eagles di sabato, Doug Prescott Il record di passaggi da touchdown dei Dallas Cowboys in una singola stagione è stato fissato a 37, battendo il record di Tony Romo.

Sul Lincoln Financial Field 51-26, i Cowboys hanno preso un vantaggio di 37-20 nel loro cammino verso la vittoria, che è stato il quinto passaggio da touchdown di Prescott.

Prima di stabilire il suo record, Prescott lanciò quattro passaggi da touchdown nel primo tempo, eguagliando l’identità di Romo stabilita nel 2007, la sua prima stagione completa da titolare dei Cowboys. Era 21 su 27 per 295 yarde, senza intercettazioni.

Prescott non ha ottenuto il beneficio della 17a partita di stagione regolare poiché ha perso l’incontro del 31 ottobre contro i Minnesota Vikings di Golf Strain.

Questa è l’undicesima volta nella storia della franchigia che un quarterback riceve cinque passaggi da touchdown in una partita. Romo ha avuto i suoi ultimi cinque passaggi da TD nella partita contro i Denver Broncos il 6 ottobre 2013. Don Meredith ha giocato tre partite da cinque touchdown, mentre Romo e Craig Morton l’hanno fatto due volte.

I massimi della stagione precedente di Prescott erano 30 nel 2019. Ha tre partite in questa stagione con almeno quattro passaggi da touchdown e sette partite in carriera.

Prescott ha iniziato la sua corsa da touchdown con uno strike laterale da 14 yard Cedric Wilson Sul primo disco dei Cowboys. Nel secondo quarto, ha battuto Wilson in un touchdown da 24 yard dopo un tight end di tiri da gol consecutivi. Dalton Schultz 1:45 alla fine del primo tempo.

Dopo che Philadelphia ha dato ai Cowboys un rimbalzo corto per 43, il primo è diventato un lancio piatto per una distanza di 2 yard, con un proiettile da 9 yard in mezzo al campo a cinque secondi dalla fine del secondo tempo.

Questa è la seconda volta nelle ultime tre partite dei Cowboys che Prescott ha segnato quattro passaggi da touchdown nel primo tempo, l’11 dicembre. Il 26, Washington ha sconfitto la squadra di calcio 56-14. Prima di quella partita, non aveva quattro passaggi da touchdown. Nella prima metà di una partita della sua vita.

Forse ancora più importante, l’attacco dei Cowboys è stato in grado di mostrare un po’ di vita nel gioco in trasferta, anche se gli Eagles si sono scontrati con la difesa senza molti titolari. I Cowboys sono rimasti imbattuti con 27 punti in cinque partite consecutive in trasferta perché l’attacco si è riposato dopo il problema al polpaccio di Prescott.

Nel primo tempo di 30 punti contro gli Eagles, Prescott ha completato 16 passaggi su 21 per 240 yard ed è stato in grado di connettersi con lui. Amari Cooper (Cinque prese, 79 yarde), Wilson (quattro prese, 82 yarde) e CeeDee Lamb (Due prese, 45 yarde) Cinque passaggi su 20 yarde.

Via tre quarti, Ezechiele Elliott Il traguardo delle 1.000 yard durante la stagione fu eclissato di 87 yard. Non ha mai superato le 52 yard nelle ultime 10 partite. Elliott è entrato sabato con 915 yard quando ha subito un infortunio al ginocchio destro per la maggior parte della stagione.