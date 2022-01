I fan stanno lottando per far uscire Novak Djokovic dal suo hotel. Dentro, i rifugiati si chiedono se se ne andranno mai

“Soldi GRATIS [sic], “Leggi la firma di un avversario intrappolato su una racchetta da tennis.” Lascia giocare Novak.

In una lettera a Tennis Australia fino a novembre 2021 è stato informato che i giocatori che non erano stati vaccinati di recente contro l’infezione da Covit-19 non sarebbero stati autorizzati a entrare nel paese in base alle linee guida sulla salute pubblica, ha detto Morrison ai giornalisti giovedì.

La squadra legale di Djokovic ha vinto un ordine restrittivo di emergenza contro la decisione, ma non è chiaro se l’attuale campione di singolare maschile degli Australian Open sarà in grado di competere nel torneo, che inizia il 17 gennaio.

I documenti del tribunale rilasciati sabato dal Circuito federale australiano mostrano che Djokovic ha ricevuto un’esenzione medica per competere Dopo la positività al Covit-19 di dicembre. I suoi avvocati hanno presentato ricorso contro la revoca del visto e non hanno voluto commentare prima dell’udienza di lunedì.

Il caso di Djokovic è in gran parte scomparso Una questione di visto personale. Ciò ha provocato la rabbia delle persone che si sentivano ricche e potenti che potevano facilmente cavalcare quando si trattava delle rigide regole del Codice 19 australiano, che hanno visto le famiglie separate per anni, ma ha anche fatto arrabbiare i Waxexer che credono che i controlli del virus corona stiano invadendo. I loro diritti civili. Ciò ha causato preoccupazione tra la comunità serba in Australia, con alcuni che affermano che Djokovic è stato preso di mira ingiustamente.

Ma la situazione di Djokovic ha anche messo in luce la difficile situazione dei richiedenti asilo in Australia. La star del tennis alla fine sarà autorizzata a giocare nel torneo o sarà costretta a lasciare il paese, mentre altri prigionieri nella stessa struttura sono detenuti da anni, rischiando la detenzione a tempo indeterminato secondo le rigide regole sull’immigrazione australiane.

Indignazione diffusa

Quando decine di manifestanti di diversi gruppi dello spettro politico si sono radunati venerdì fuori dal Park Hotel, c’era una cosa che li univa: la spinta per l’indipendenza.

Alcuni appartenevano a gruppi culturali serbi, cantando e sventolando la bandiera dei Balcani, e la detenzione di Djokovic è stata considerata una grave ingiustizia per una delle più grandi star dello sport mondiale.

“Non so perché dovrebbe essere rinchiuso in un centro di detenzione”, ha detto Tara, una 17enne australiana-serba e giovane tennista il cui cognome non è stato menzionato. “Tutti hanno la libertà di scegliere, se essere vaccinati o meno”.

Djokovic, che ha vinto 20 titoli del Grande Slam maschile con Roger Federer e Rafael Nadal, non ha dichiarato pubblicamente il suo stato di vaccino, ma nell’aprile 2020 ha espresso la sua opposizione ai vaccini Kovit-19 e agli ordini di vaccinazione.

Altri hanno usato la difficile situazione di Djokovic come un’opportunità per criticare il modo in cui gli ordini di vaccinazione hanno ridotto le libertà civili.

Una donna – che si è chiamata Matty solo per motivi di privacy – ha detto che non avrebbe guardato gli Australian Open se Djokovic fosse tornato a casa.

“Vado ogni anno – non posso a causa degli ordini di vaccinazione quest’anno”, ha detto Matty, aggiungendo che non era vaccinato.

Un altro uomo mascherato che si è rifiutato di parlare con la CNN ha mostrato una bacheca che dichiarava Djokovic un “ostaggio dello stato comunista”.

Ma altri hanno rivolto la loro attenzione a circa 30 profughi rinchiusi in albergo.

Utilizzato in passato come struttura isolata dal governo australiano, Covit-19 è rifugiato e richiedente asilo da almeno un anno (APOD).

Quasi un decennio fa, l’Australia aveva affermato che nessun richiedente asilo arrivato in barca si sarebbe stabilito nel paese. Centinaia di persone sono state detenute nei centri di trattamento costieri per molti anni, anche se alcuni sono stati inviati in hotel in Australia a causa di problemi di salute.

I rifugiati ancora non credono nella libertà e le condizioni in cui si trovano sono molto controverse. In piedi di fronte al Park Hotel, contrassegnato dalle parole “Liberateli”, l’insegnante di 27 anni Tom Hartman ha detto di essere venuto in aiuto dei rifugiati.

“Sono qui perché la solitudine e il dolore che questi uomini sperimentano senza sapere quando saranno rilasciati è insopportabile per il testimone”, ha detto.

Oscar Sterner, 25 anni, ha affermato di essere contrario sia al sesso anti-cera e al modo in cui i detenuti sono tenuti in detenzione, affermando che il vero problema è mantenere un visitatore non vaccinato in un hotel con rifugiati che necessitano di cure mediche.

“Djokovic è un brutto milionario, ha giustamente fatto l’ira di molti in Australia”, ha detto. “Non può preoccuparsi di vaccinare per proteggere le persone intorno a lui”.

Cosa c’è dentro

“È molto sporco e il cibo è molto spaventoso.”

Anche la star del tennis americano John Isner ha twittato a sostegno di Djokovic dicendo che non era giusto tenerlo in hotel.

“Non c’è alcuna giustificazione per il trattamento che riceve. Ha seguito le regole e gli è stato permesso di entrare in Australia. Ora è detenuto contro la sua stessa volontà. È un grande peccato”.

Il ministro degli Interni australiano Karen Andrews ha dichiarato venerdì che Djokovic “non è stato tenuto prigioniero” e potrebbe lasciare il Paese se lo desidera.

“È libero di andarsene quando vuole e la Border Force lo renderà davvero facile”, ha detto Andrews all’ABC. “È responsabilità dei singoli viaggiatori assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per entrare in Australia”.

La legge australiana sull’immigrazione consente un divieto di tre anni al rientro nel Paese a seguito della revoca di un visto a determinate condizioni, ma non è chiaro se Djokovic dovrà affrontare una simile sanzione.

In una dichiarazione di venerdì, l’Associazione dei giocatori di tennis professionisti ha affermato che Djokovic ha verificato il suo benessere.

“Nel massimo rispetto di tutte le opinioni personali sui vaccini, sia gli atleti vaccinati che gli atleti non vaccinati (con esenzione medica riconosciuta) dovrebbero avere la libertà di competere”, ha affermato l’associazione, co-fondata da Djokovic. “Continueremo a sostenere e difendere i nostri membri e tutti i giocatori in un modo che sia accettabile per loro”.

Secondo Allison Pattison, un avvocato per i diritti umani con quattro clienti all’interno del Park Hotel, i visitatori senza un visto valido per l’Australia vengono solitamente ammanettati e portati in un centro di detenzione per immigrati in un furgone non identificato con i vetri oscurati.

“È stato un atto incredibilmente traumatico e disumano”, ha detto.

Il video del Park Hotel condiviso con la CNN mostra i detenuti in piccole stanze con letti matrimoniali, TV e alcune sedie. I richiedenti asilo hanno accesso a una scala che conduce al tetto dove possono fumare. Non è chiaro se Djokovic rimarrà nella stessa posizione.

“È una finestra che non possiamo aprire in nessun caso”, ha detto Adnan Soupani, uno dei detenuti, in un video girato per la CNN.

Sebbene l’hotel appaia pulito e ben tenuto nelle scene girate da Supani, in passato sono stati segnalati problemi. Secondo Pattison, la baia è esplosa nella struttura l’anno scorso e i detenuti hanno trovato vermi nel loro cibo.

Altri prigionieri

Per i 30 o più profughi rinchiusi in albergo, la luce mediatica su Djokovic è difficile da digerire. Molti sono stati detenuti per anni, senza alcuna speranza di uscire di nuovo.

Mehdi, a cui è stato chiesto di usare un solo nome per proteggere la sua famiglia, è fuggito dall’Iran all’età di 15 anni ed è stato detenuto in Australia per più di otto anni, con poche strutture scolastiche o sanitarie.

Mehdi, che ha compiuto 24 anni venerdì, ha detto: “Ho scontato la mia pena”. “Stiamo soffrendo, siamo stanchi, siamo stanchi… sei in custodia a tempo indeterminato, il che significa che possono tenerti finché possono, finché vogliono”.

Soupani ha detto che lui e i suoi compagni di cella erano seduti nelle loro stanze e che molti di loro stavano prendendo antidepressivi. Il cugino di Sufyani Mehdi ha lasciato l’Iran quando aveva 15 anni. Sogna di dover camminare per strada o uscire a bere un caffè.

“È incredibile”, ha detto. “Penso che sia un sogno… viviamo nel 21° secolo e in un paese che crede nella democrazia ci comportiamo ancora così con persone innocenti”.

Anche se non è chiaro se Djokovic potrà giocare al Melbourne Park questo mese, la star del tennis alla fine verrà espulsa dall’hotel.

L’ex calciatore della squadra nazionale australiana Craig Foster, che ha discusso a nome dei richiedenti asilo, afferma di ritenere che almeno qualche beneficio possa derivare da questa situazione.

“In un certo senso, che siamo richiedenti asilo o rifugiati, o se siamo stati un atleta come Novak, nei documenti sul nostro visto, ovviamente, fa bene al mondo vedere come si comporta l’Australia”, ha detto.

“Semmai, speriamo che tutta questa storia imbarazzante metta gli australiani in grado di capire la difficile situazione di queste persone”.