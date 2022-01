In Brasile, 10 persone sono morte per il crollo di una scogliera sulle barche

“Oggi stiamo vivendo la tragedia della perdita causata dalle forti piogge nel nostro stato”, ha dichiarato il governatore Romeo Jemma in una nota.

Michel Leite Neves, The Turista brasiliano di 31 anni L’uomo sulla barca sul lago ha detto a G1 News che Kraft aveva avvertito Skipper della caduta di rocce. In un primo momento il barcaiolo ha detto che l’evento era normale, ma quando le rocce si sono intensificate ha sparato al motore in pochi secondi, il sig. Piombo ha detto.

“Ha girato la barca perché ha detto che sarebbe stato un bene per noi uscire da lì”, ha detto Mr. Piombo ha detto. “Ma a quel punto la roccia stava già cadendo.”

Furnace Lake, vicino alla città di Capitolio, è una raccolta di bellissime destinazioni estive nel Minas Gerais. I visitatori prendono le barche per vedere le cascate color smeraldo.

Il tenente Petro Aihara, un portavoce dei vigili del fuoco di Minas Gerais, ha affermato che almeno 24 persone sono sopravvissute alle due barche che sono state attaccate direttamente. La ricerca si è conclusa domenica con tutte le vittime ei sopravvissuti.