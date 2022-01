Il partito di Hong Kong è arrabbiato con una città sotto il controllo del governo

Junius Ho, un legislatore pro-Pechino che non si è scusato, ha condannato la gestione da parte del governo del suo breve isolamento. In uno streaming video in diretta, ha criticato la signora Lam e altri, prendendola a pugni sulla scrivania. Il suo telefono è volato.

“Il governo è completamente paralizzato, completamente paralizzato”. Ha scritto su Facebook. Dopo essere stato rilasciato, gli operatori sanitari lo avrebbero lasciato alla stazione della metropolitana e ha detto che avrebbe chiamato il proprio autista se avesse saputo che non sarebbe stato portato a casa.

Il partito potrebbe aver danneggiato la credibilità del governo locale non solo a Hong Kong ma anche a Pechino, dove i leader cinesi hanno imposto una rigorosa politica zero-govt e punito costantemente i funzionari per non averla rispettata.

Sebbene i funzionari cinesi non abbiano commentato lo scandalo, alcuni osservatori politici affermano che potrebbe influire sulle possibilità della signora Lam di candidarsi per un secondo mandato. Ha ordinato un’inchiesta sulla festa, ma finora nessun ufficiale è stato punito per aver partecipato al di là di quanto era stato messo in congedo temporaneo.