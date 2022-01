2022 NFL Playoff Picture: Riders e Steelers prendono gli ultimi due posti della AFC dopo la 18a settimana

In una settimana selvaggia 18, i Raiders sono diventati l’ultima squadra a raggiungere i playoff domenica, battendo il thriller 35-32 dei Chargers e battendo il thriller 35-32.

La vittoria dei Raiders fu una grande delusione nella NFL (da parte dei Jaguars), una grande rimonta (da parte dei 49ers) e tre vittorie selvagge agli straordinari (da parte degli Steelers, Raiders e 49ers) che cambiarono completamente il gioco. Panorama dei playoff.

Alla fine dei Jaguars, sono stati in grado di capovolgere la corsa ai playoff dell’AFC, eliminando la scioccante sconfitta per 26-11 dei Golds. La sconfitta dei Gold ha aperto le porte a Pittsburgh. Gli Steelers aiutarono i Ravens a vincere 16-13 per un loro motivo, ma non presero ufficialmente il posto fino a quando i Raiders non batterono i Chargers domenica sera. Se i Raiders e i Chargers avessero pareggiato, gli Steelers avrebbero perso i playoff e il pareggio sarebbe stato pareggiato prima che Las Vegas riuscisse a vincere con un field goal da 47 yard di Daniel Carlson.

Nella NFC, i 49ers hanno preso il posto dei playoff dopo aver messo a segno una terribile rimonta contro i Rams. I Niners erano sotto 17-0 a un certo punto, ma hanno vinto la partita 27-24 nei tempi supplementari.

Con tutto questo in mente, dai un’occhiata al seeding finale dei playoff di quest’anno.

Fasi playoff AFC

Programma del fine settimana della Super Wild Card dell’AFC

sabato 15 gennaio

(5) Piloti a (4) Bengala, 16:30 ET (NBC)

(6) Patriots (3) Fatture, 20:15 ET (CBS) Flusso: Fondamentale + (Clicca qui)

domenica 16 gennaio

(7) Steelers a (2) Chiefs, 20:15 ET (NBC)

Pi: Titani

Fasi playoff NFC

Programma weekend NFC Super Wild Card

NFC (tutti i semi raccolti)

domenica 16 gennaio

(7) Eagles (2) Bucanieri, 13:00 ET (Volpe)

(6) 49ers a (3) Cowboys, 16:30 ET (CBS e Nickelodeon) Flusso: Fondamentale + (Clicca qui)

lunedì 17 gennaio

(5) Cardinali a (4) Rams, 20:15 ET (ESPN)

In arrivo: imballatori