La NFL sta ancora decidendo se la partita Bengals-Bills riprenderà, “tutto sommato”

Il NFL Non sono ancora sicuro di come gestirà la ripresa del gioco tra le partite Cincinnati Bengals E Buffalo Billsi funzionari della lega hanno detto mercoledì. Ecco cosa devi sapere:

Il gioco non riprenderà questa settimana, ma per il resto “tutto è stato preso in considerazione”, ha detto il vicepresidente esecutivo delle operazioni calcistiche della NFL Troy Vincent in una teleconferenza.

Vincent ha detto che le discussioni preliminari su come gestire il gioco sono appena iniziate e continueranno nelle prossime ore e giorni.

Si è rifiutato di escludere qualsiasi cosa come riprendere il gioco la prossima settimana dopo la fine della stagione regolare questo fine settimana e ritardare l’inizio dei playoff, eliminando la precedente settimana di addio del Super Bowl per consentire più tempo per adattarsi a questo gioco. O eliminare del tutto il gioco.

La NFL ha programmato un finale di regular season contro i Bengals Corvi di Baltimora Domenica alle 13:00 ET.

Vai più a fondo L’allenatore dei Bengals ha detto che la squadra si concentrerà domenica supportando i giocatori

Retroscena

La partita è stata sospesa dopo la difesa dei Bills Tamar Hamlin è crollato sul campo Durante il primo quarto dell’incontro delle squadre su “Monday Night Football”.

Hamlin rimane in condizioni critiche in un ospedale di Cincinnati È crollato ed è andato in arresto cardiaco In campo però i Bills hanno riferito “Segni di progresso” nella sua posizione.

Negli ultimi due giorni, ha detto Vincent, l’attenzione del campionato è stata completamente “prima sulla salute e il benessere di Tamar” e in secondo luogo sull’assicurarsi che avessero le risorse di cui lo staff tecnico e i giocatori di Bills e Bengals hanno bisogno. Garantire una salute mentale ottimale.

“In realtà ho iniziato stamattina e mi sono tuffato… spero di immergermi a tutto vapore dopo questa chiamata.”

I funzionari della NFL hanno una certa esperienza con gli orari di chiusura a causa delle loro esperienze con la stagione 2020 Covid-19. Vincent ha detto che i “principi guida” che lui, il commissario Roger Goodell e altri decideranno come gestire il gioco hanno alcune implicazioni per il primo posto nell’AFC, che Buffalo attualmente guida e segue da vicino. Kansas City Poi Cincinnati.

Ma Vincent ha ribadito che non c’era una scadenza immediata per decidere come procedere.

Ulteriore Tamar Hamlin:

(Foto: Karim Elgazar / USA TODAY)