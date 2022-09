La raccolta fondi post-elettorale di Trump è sotto il controllo del Dipartimento di Giustizia.

Rivelazioni chiave delle udienze del 6 gennaio

Penne a pressione. Il signor Trump ha continuato Pressioni sul vicepresidente Mike Pence Per portare avanti il ​​suo piano per andare in pareggio dopo che gli è stato detto che era illegale, secondo la testimonianza rilasciata dalla squadra durante il terzo processo. Sig. Il gruppo ha mostrato che le azioni di Trump hanno portato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio. Sig. mandando Pence a correre per salvarsi la vita.