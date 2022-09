La SPAC collegata a Trump ha aggiornato la sua riunione di tre ore per continuare a votare sul rinvio della fusione

Società di acquisizione del mondo digitale. , SPAC mira a diventare pubblico con la società di media dell’ex presidente Donald Trump, posticipando la sua riunione degli azionisti di altre tre ore per consentire la votazione sul rinvio della fusione per continuare.

La scadenza per la fusione è giovedì e un voto potrebbe decidere il destino di un’iniezione di contanti di 1,3 miliardi di dollari dall’offerta pubblica DWAC e una potenziale quotazione in borsa di Trump Media and Technology Group.

Trump possiede il Media Truth Social, che l’ex presidente ha fondato dopo essere stato bandito da Twitter dopo i disordini del 6 gennaio 2021 al Campidoglio.

Le azioni DWAC sono aumentate del 6% negli scambi pomeridiani.

Digital World in precedenza aveva avvertito che un fallimento del voto potrebbe portare alla liquidazione di SPAC. Più recentemente, il CEO di DWAC Patrick Orlando ha dichiarato che intende avviare un’espansione “consolidata” iniettando 2,8 milioni di dollari dalla sua azienda e dallo sponsor DWAC ARC Global Investments II.

Il DWAC avrebbe dovuto annunciare i risultati della votazione martedì, ma Orlando ha rinviato la sua riunione speciale solo due minuti dopo per fornire più tempo per votare. all’inizio della giornata, Lo aveva riferito la Reuters che il DWAC non era riuscito a raccogliere i voti necessari per l’estensione, citando fonti che hanno familiarità con la questione.

DWAC ha bisogno del 65% degli azionisti per sostenere una proroga del termine per la fusione. Sebbene il 20% di queste azioni sia di proprietà di Orlando attraverso ARC Global Investments, afferma che l’accordo ha attratto molti investitori al dettaglio. Orlando stava mobilitando questi investitori per votare su Truth Social.

Trump Media Ha negato le notizie di turbolenze finanziarie che affermava che la società doveva più di $ 1 milione a un appaltatore. L’ex presidente ha indicato che la società potrebbe non aver bisogno di un’iniezione di denaro dall’accordo DWAC.

“Comunque non ho bisogno di finanziamenti, sono davvero ricco!” azienda privata qualcuno??? Trump ha scritto in un post su Truth Social sabato.

