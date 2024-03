Diane Abbott: Al deputato è stata negata l'opportunità di parlare durante il dibattito sulla razza alla Camera dei Comuni

La signora Abbott era sui banchi dell'opposizione durante la sessione settimanale, ma non ha avuto alcuna possibilità nonostante si sia presentata per attirare l'attenzione del Presidente almeno 46 volte.

I parlamentari si recano alle urne per porre una domanda ai PMQ, un momento clou della settimana parlamentare. Ma il Presidente ha anche la facoltà di selezionare ulteriori parlamentari, che possono alzarsi – o oscillare – per indicare che vogliono porre una domanda al Primo Ministro.

“Ciò avviene in un periodo di tempo limitato, con la presidenza che dà la priorità ai membri già elencati nel documento di ordinazione. Questa settimana – come spesso accade – non c'è stato abbastanza tempo per contattare tutti i membri che volevano porre una domanda.”