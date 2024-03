pulizia! SpaceX ha sospeso il conto alla rovescia per il tentativo di lancio di Starlink mercoledì sera

Riepilogo del lancio: Scorri verso il basso per la copertura in diretta del tentativo di lancio di un razzo Falcon 9 da parte di SpaceX, mercoledì 13 marzo, da Cape Canaveral.

Benvenuti alla copertura in diretta dello Space Team di FLORIDA TODAY della missione SpaceX Starlink 6-44 rinviata di stasera dal Kennedy Space Center della NASA.

SpaceX punta ora alle 21:39 EDT – quasi due ore dopo quanto inizialmente annunciato – per lanciare il suo razzo Falcon 9 dal pad 39A.

Il Falcon 9 schiererà una costellazione di 23 satelliti Internet Starlink, posizionati all'interno della fascia in cima al razzo alto 230 piedi.

Il National Weather Service ha osservato cieli sereni, una temperatura di 73 gradi e un vento da sud con raffiche fino a 12 mph a partire dalle 20:55 nella vicina stazione spaziale di Cape Canaveral.

Non sono previsti boom sonici locali. Dopo aver volato verso il cielo lungo una traiettoria sud-est, il primo stadio del razzo mirerà ad atterrare su una nave drone in mare 8 minuti e mezzo dopo il decollo.

Aggiornato alle 21:51 Ora, la prossima finestra di lancio di SpaceX si aprirà giovedì alle 19:04.

Il 45° squadrone meteorologico della Space Force ha fissato le probabilità di condizioni di “lancio per lancio” al 95% per questa finestra di backup.

“Giovedì, il confine si schiarirà verso nord, portando con sé la maggior parte dell'umidità di medio livello. Il tempo eccellente è maturo per un tentativo di lancio giovedì sera con la base di cumuli che rappresenta solo una preoccupazione lontana”, prevede lo squadrone. Egli ha detto.

Aggiornamento 21:39: SpaceX ha interrotto il conto alla rovescia 2 minuti e 3 secondi prima del decollo.

Non è stata annunciata alcuna ragione pubblica per lo scrubbing di stasera.

Aggiornamento 21:34: Il webcast di lancio di SpaceX ospitato su X (ex Twitter) è ora pubblicato direttamente sotto il conto alla rovescia.

Il decollo è previsto entro cinque minuti dal KSC.

Aggiornamento 21:20: “Tutti i sistemi e le condizioni meteorologiche sono attualmente pronti per il lancio”, ha affermato SpaceX in un tweet alle 21:04.

Ecco un riepilogo del programma rimanente del conto alla rovescia di SpaceX. T meno:

16 minuti: Inizia la seconda fase di caricamento dell'ossigeno liquido.

Inizia la seconda fase di caricamento dell'ossigeno liquido. 7 minuti: Il Falcon 9 inizia il raffreddamento del motore prima del lancio.

Il Falcon 9 inizia il raffreddamento del motore prima del lancio. 1 minuto: Il computer di comando di volo inizia gli ultimi controlli pre-lancio; La pressione del serbatoio del carburante inizia fino a raggiungere la pressione di crociera.

Il computer di comando di volo inizia gli ultimi controlli pre-lancio; La pressione del serbatoio del carburante inizia fino a raggiungere la pressione di crociera. 45 secondi: Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio.

Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio. 3 secondi: Il modulo di controllo del motore controlla l'avvio della sequenza di accensione del motore.

Il modulo di controllo del motore controlla l'avvio della sequenza di accensione del motore. 0 secondi: Foglie.

Aggiornato alle 21:05: Segnali visivi indicano che le procedure di rifornimento del Falcon 9 sono ora in corso al Pad 39A, ha appena annunciato SpaceX.

Ciò significa che la missione Starlink di stasera è ora impegnata a decollare alle 21:39, altrimenti il ​​lancio dovrà essere rinviato.

Aggiornamento 20:46: SpaceX ha posticipato l'orario di decollo previsto di altri 14 minuti, alle 21:39

Aggiornamento 20:36: SpaceX ha affermato che la missione di stasera segna il 19° volo del booster del primo stadio Falcon 9.

SpaceX ha riferito che il booster ben viaggiato aveva già lanciato le missioni GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, Arabsat Badr-8 e 11 Starlink.

Dopo la separazione degli stadi, l'equipaggio si aspetta che il booster atterri sulla nave drone A Shortfall of Gravitas nell'Oceano Atlantico 8 minuti e 26 secondi dopo il decollo.

Aggiornamento 20:15: La missione Starlink di SpaceX stasera diventerà il 17° lancio quest'anno dal KSC e dalla Cape Canaveral Space Force Station.

Aggiornamento 19:55: Hai abbastanza tempo da bruciare durante il costante ritardo del lancio? Clicca qui per vedere Video della riunione virtuale USAF di 13 minuti Descrive gli studi sulla dichiarazione di impatto ambientale di SpaceX Starship-Super Heavy attualmente in corso presso la stazione spaziale delle forze armate di Cape Canaveral.

SpaceX spera di ricostruire il Launch Complex 37, che la United Launch Alliance utilizza oggi per le operazioni dei veicoli spaziali. CLICCA QUI PER LA COPERTURA DI OGGI IN FLORIDA DELL'OPEN HOUSE DELLA PROPOSTA il 5 marzo presso la Biblioteca centrale di Katherine Schoensberg Road a Cocoa.

Aggiornamento 19:23: SpaceX ha ora posticipato l'orario di lancio alle 21:25

A parte gli spessi strati nuvolosi e i cumuli al Capo, le potenziali preoccupazioni climatiche includono un rischio da basso a moderato di wind shear di livello superiore, secondo il 45° squadrone meteorologico della Space Force.

Aggiornamento alle 19:00: Il 45° squadrone meteorologico della Space Force ha stimato le probabilità meteorologiche di “sparare” stasera al 60%.

“Anche se il rischio di convezione rimarrà basso, il movimento delle nuvole di medio livello attraverso lo spazioporto potrebbe essere motivo di preoccupazione per quanto riguarda la finestra di lancio iniziale”, affermano le previsioni dello squadrone.

“Pertanto, le principali preoccupazioni meteorologiche al momento del lancio di mercoledì sera riguarderanno la base dello spesso strato di nubi e la base dei cumulonembi”, affermano le previsioni.

Aggiornamento 18:46: I funzionari della gestione delle emergenze della contea di Brevard hanno attivato il team di supporto al lancio dell'agenzia prima dell'imminente lancio del Falcon 9 di SpaceX.

Aggiornamento alle 18:30: Il lancio di Starlink di stasera dalla Florida aprirà la strada all'attesissimo terzo test di volo dell'enorme razzo Starship di SpaceX a Boca Chica, in Texas.

La finestra di lancio di 110 minuti si aprirà alle 6:00 EST. Clicca qui per ulteriori informazioni sulla navicella spaziale dal corrispondente spaziale di FLORIDA TODAY Brooke Edwards.

“Il terzo test di volo mira a basarsi su ciò che abbiamo imparato dai voli precedenti tentando al contempo una serie di obiettivi ambiziosi, tra cui un'ascesa riuscita in entrambe le fasi, l'apertura e la chiusura del portello del carico utile del veicolo spaziale e la dimostrazione del trasferimento di carburante attraverso la costa dello stadio superiore “, afferma il sito web di SpaceX. Sul web: “La prima fase è la prima riaccensione di un motore Raptor mentre si trova nello spazio e un rientro controllato di un'astronave.”

“Volerà anche su una nuova traiettoria, con il veicolo spaziale che mira ad atterrare nell'Oceano Indiano. Questa nuova traiettoria di volo ci consentirà di provare nuove tecnologie come il rodaggio del motore nello spazio massimizzando al tempo stesso la sicurezza pubblica”, afferma il sito web.

Aggiornato alle 18:05: L'orario previsto per il lancio originale del Falcon 9 di SpaceX, pari alle 19:29, è stato spostato alle 19:51, secondo il sito web della società. Nessun motivo è stato rivelato pubblicamente.

