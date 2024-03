Artisti e oratori si ritirano dal SXSW a causa del sostegno dell'esercito americano a Israele

“Quando ho saputo che avrebbero avuto una grande presenza in un festival musicale in cui creativi e giovani si riuniscono per collaborare e comunicare, non ho potuto sostenerlo”, ha detto.

Ragazze LambriniIl duo indie rock di Brighton in Gran Bretagna è stato tra i numerosi artisti che hanno rilasciato dichiarazioni sui social media citando la sponsorizzazione di appaltatori della difesa militare come Collins Aerospace, RTX e BAE Systems come motivo del loro ritiro dal festival.

“Ciò viene fatto in solidarietà con il popolo palestinese e per evidenziare i legami profondi e inaccettabili che il festival ha con le compagnie di armi e l'esercito americano che in questo preciso momento rendono possibile commettere un genocidio e la fame contro una popolazione assediata”, ha affermato Gruppo rap irlandese Kneecap. Ha detto in a dichiarazione.

Il governatore del Texas Greg Abbott, R-Texas, ha assunto un tono di sfida in risposta al boicottaggio.

“Addio. 'Non tornare'”, ha detto libri Sui social, sottolineando che Austin era il quartier generale di… Comando Futures dell'Esercitoun ramo dell'esercito fondato nel 2018 per concentrarsi sull'innovazione tecnologica.

“Siamo orgogliosi dell'esercito americano in Texas”, ha detto. “Se non ti piace, non venire qui.”

L'Army Futures Command partecipa al festival dal 2018, ma quest'anno funge da “sponsor principale”. Il livello superiore del marketing. Mercoledì un portavoce del festival non ha risposto immediatamente a una richiesta di informazioni e non era chiaro quanto i militari avessero pagato per partecipare come sponsor premium.