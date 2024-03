Paul Alexander: “Polio Paul”, che ha trascorso gli ultimi 70 anni nel polmone d'acciaio, muore a 78 anni

CNN

Paul Alexander, che ha trascorso la maggior parte degli ultimi 70 anni con un polmone d'acciaio e ha sfidato le aspettative diventando avvocato e scrittore, è morto lunedì pomeriggio all'età di 78 anni, ha detto suo fratello Philip Alexander.

La sua morte è stata annunciata martedì Pagina GoFundMe Istituito per contribuire a pagare il suo alloggio e l'assistenza sanitaria.

“Leggere tutti i commenti e sapere che così tante persone si ispirano a Paul è assolutamente incredibile. Sono così grato”, ha detto Phillip sulla pagina GoFundMe.

La causa esatta della morte di Paolo non è chiara. Philip ha detto di essere stato ricoverato in ospedale tre settimane fa per un’infezione da Covid-19 ma non è risultato positivo questa settimana.

“Paul, ci mancherai, ma sarai sempre ricordato. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi”, ha detto sulla pagina Christopher Ulmer, l'organizzatore della raccolta fondi GoFundMe.

Paul contrasse la poliomielite nell’estate del 1952, all’età di 6 anni. Questo fu il picco dell'epidemia di poliomielite; Quell’anno negli Stati Uniti furono segnalati più di 21.000 casi di poliomielite paralitica. Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Secondo il CDC, oggi la poliomielite è considerata debellata negli Stati Uniti grazie ai vaccini sviluppati alla fine degli anni ’50.

A causa di questa malattia, Paolo rimase paralizzato fino al collo e non riuscì a respirare da solo. Fu posto in un polmone di ferro che, secondo la sua autobiografia, era un grande cilindro di metallo che cambiava la pressione dell'aria per indurre la respirazione.

La madre di Paul, Doris Alexander, ha scritto nella sua autobiografia: “I medici ci hanno detto che Paul non poteva sopravvivere. Ci sono state alcune interruzioni di corrente e abbiamo dovuto pompare manualmente i suoi polmoni. I nostri vicini sarebbero accorsi e ci avrebbero aiutato a pomparlo.

Paul trascorse i successivi settant'anni nel Polmone d'Acciaio. Nel marzo 2023, è stato dichiarato il paziente con polmoni di ferro sopravvissuto più a lungo al mondo Guinness dei primati.

Le ambizioni di Paul non erano limitate dalla sua posizione. Ha imparato le tecniche di respirazione che gli hanno permesso di lasciare il polmone d'acciaio per ore di seguito. Si è laureato al college, ha conseguito una laurea in giurisprudenza e ha esercitato la professione di avvocato di prova per 30 anni.

Ha pubblicato la sua autobiografia “Tre minuti per un cane: la mia vita in un polmone d'acciaio” dopo aver imparato a respirare liberamente per almeno tre minuti. Secondo il libro, un cane era dotato.

Paul disse alla CNN nel 2022 che stava lavorando a un secondo libro. Usando una penna attaccata a un bastoncino di plastica tenuto in bocca per battere i tasti sulla tastiera, ha dimostrato il processo di scrittura.

“Ho dei grandi sogni. Non accetterò i limiti di nessuno”, ha detto nell'intervista. “La mia vita è incredibile.

A gennaio ha fondato “Polio Milk”. Conto TikTok, dove ha descritto i successi della sua vita e ha chiesto “Come vai in bagno?” Risposte a domande sulla vita in un polmone d'acciaio e “Come fai a rimanere positivo?” Al momento della sua morte aveva 300.000 follower e oltre 4,5 milioni di Mi piace.

Paul era anche un sostenitore del vaccino antipolio. Nel suo primo video su TikTok, ha detto: “Milioni di bambini non sono protetti dalla poliomielite. Devono esserlo prima che colpisca un’altra pandemia.