Abuja, Nigeria: gli uomini armati che hanno rapito 287 scolari affermano che li uccideranno tutti se non verrà pagato il riscatto di 622.000 dollari

Abuja, Nigeria

CNN

—



Uomini armati hanno rapito almeno 287 studenti Nigeria Giovedì scorso hanno chiesto un riscatto di 1 miliardo di naira (621.848 dollari) e hanno minacciato di uccidere tutti gli studenti se le loro richieste non fossero state soddisfatte, ha detto mercoledì alla CNN un membro della comunità locale.

“Mi hanno chiamato da un numero nascosto ieri (martedì) pomeriggio verso le 16:12 e hanno chiesto un miliardo di naira (621.848 dollari) come riscatto per gli studenti”, hanno detto. [the ultimatum] “La scuola funzionerà solo per tre settimane o 20 giorni dalla data in cui hanno rapito i bambini e, se non ci sarà alcuna azione da parte del governo, li uccideranno tutti”, ha detto Aminu Jibril, residente nel villaggio di Korega, nello stato di Kaduna. dove si trova la scuola. Situato.

I bambini sono stati rapiti il ​​7 marzo.

Jibril ha anche detto alla CNN che gli autori hanno affermato che il rapimento era “un modo per vendicarsi del governo e dei servizi di sicurezza per l’uccisione dei membri della loro banda”.

Il membro della comunità di Kurega ha detto di ritenere che i rapitori abbiano ottenuto il suo numero dal preside della scuola media, che è stato rapito insieme agli studenti.

Più di 300 studenti sono stati rapiti giovedì mattina presto da banditi armati in motocicletta che hanno preso d'assalto la scuola primaria e secondaria LEA nel villaggio di Korega, nel distretto di Chikun di Kaduna, ha detto venerdì alla CNN il portavoce della polizia di stato Mansur Hassan.

Alcuni studenti sono stati salvati, ma 287 di loro sono ancora con i rapitori. Di loro circa 100 frequentano le scuole elementari, i restanti le scuole superiori.

Il governatore di Kaduna Oba Sani ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che il suo governo “sta facendo tutto ciò che è in suo potere per garantire il ritorno sicuro di alunni e studenti”.

Sani ha anche detto che un membro della comunità che aveva affrontato i rapitori durante l'attacco è stato ucciso.

Lo stato di Kaduna, che confina a sud-ovest con la capitale nigeriana Abuja, si trova ad affrontare frequenti episodi di rapimenti a scopo di riscatto da parte di banditi e ha assistito a numerosi rapimenti di massa negli ultimi anni, anche nell’area in cui si trova la scuola primaria e secondaria LEA.

Nel 2021, uomini armati hanno rapito almeno 140 studenti di una scuola superiore privata.

L'incidente è avvenuto pochi mesi dopo che alcuni uomini armati avevano rapito circa 20 studenti di un'università privata nel villaggio di Kasarami a Chikun.

Cinque di quegli studenti sono stati uccisi dopo aver mancato la scadenza del riscatto, hanno detto all’epoca i familiari alla CNN.