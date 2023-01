Commercio misto nei mercati dell’Asia Pacifico mentre la regione prende il via nel 2023

Venerdì è stato l’ultimo giorno di negoziazione per il 2022, ma anche per il trimestre, il mese e l’anno. Ecco come si sono comportate le principali medie di mercato in quei tempi.

Dow ha concluso:

In calo dell’8,78% rispetto all’anno

In aumento del 15,39% nel trimestre

In calo del 4,17% per il mese

in calo dello 0,17% durante la settimana

L’S&P 500 è terminato:

In calo del 19,44% rispetto all’anno

In aumento del 7,08% nel trimestre

In calo del 5,90% per il mese

In calo dello 0,14% per la settimana

Il Nasdaq Composite è terminato:

In calo del 33,10% rispetto all’anno

In calo dell’1,03% nel trimestre

In calo dell’8,73% nel mese

In calo dello 0,30% per la settimana

Mini presenze Russell 2000 completate:

In calo del 21,56% rispetto all’anno

In aumento del 5,8% nel trimestre

In calo del 6,64% per il mese

È aumentato dello 0,02% per la settimana

-Jesse Pound, Christopher Hayes