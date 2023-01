Leslie Grace rivela un nuovo look dietro le quinte del suo costume per il film cancellato di Batgirl

Leslie Grace ha dato ai social media un assaggio di quello che sembrava essere il suo ultimo costume da Batgirl quando ha pubblicato una clip dei momenti salienti per il 2022 su Instagram lunedì.

La star di In the Heights, 27 anni, ha incluso diversi momenti dietro le quinte della produzione del film di supereroi cancellato della Warner Bros. L’anno scorso, che ha scioccato Hollywood.

Voci di cattive proiezioni di audizioni sono emerse dopo che lo studio ha staccato la spina, prestando particolare attenzione a costumi apparentemente “economici”.

“Grazie per avermi insegnato, 2022”, ha scritto Grace, sottotitolando la bobina dei momenti salienti piena di Batgirl. “Sei stato unico in così tanti modi che rimarrai con me.” La mia gratitudine e il mio amore per la vita sono molto più profondi con le esperienze che mi ha portato.

Ha concluso dicendo: “Prendo le tue lezioni con me e partecipiamo”. “Qui ci sono altre storie da raccontare, ricordi da creare e più amore da dare nel 2023.”

La straziante cancellazione di Batgirl è arrivata dopo che Leslie ha interpretato il ruolo del supereroe.

La produzione del progetto da 100 milioni di dollari era quasi completa quando lo studio ha annullato la sua uscita su HBO Max, a causa di una combinazione di test scadenti e strategie di contabilità creativa.

In Serious Work: Leslie ha condiviso una raccolta di frammenti che hanno mostrato tutto lo sforzo che ha messo nel ruolo

Ai realizzatori è stato detto che la decisione si riduceva alla manovra di “acquisto dell’account” a disposizione della Warner Bros. Pictures. Perché lo studio è cambiato all’inizio del 2022.

Questo ha permesso alla Warner Bros. Discovery di recente formazione non deve continuare a subire perdite mentre cerca di ridurre i suoi 3 miliardi di dollari di debito, secondo data finale.

La storia centrale ruotava attorno a Batgirl di Grace, dove ha combattuto un cattivo di Brendan Fraser di nome Firefly, un uomo che si dedica a una vita criminale dopo essere stato licenziato dal suo lavoro, aver perso l’assicurazione sanitaria e non può più prendersi cura della moglie malata.

Ma secondo coloro che hanno visto il film fratturato, è stata una “grande delusione” per i poveri costumi.

Stephen Weintraub, redattore capo di Collider cinguettio: “Parla con persone che hanno visto #Batgirl e hanno detto che è stata una grande delusione.” Anche i costumi sembravano economici.

Amichevole supereroe: la star apparentemente si è divertita sul set e ha fatto amicizia con il cast e la troupe

Anche se il risultato potrebbe essere stato tutt’altro che eccezionale, il post su Instagram di Leslie ha evidenziato tutti gli sforzi che lei e la troupe hanno fatto per realizzare il film accantonato.

Diversi frammenti dell’attrice che fa acrobazie l’hanno riempita, spesso accennando al suo vestito di armatura viola e gialla che è leggermente diverso dalle foto promozionali.

“È tragico”, ha detto Brendan Fraser, parlando con lui. diversi Sulla sconvolgente cancellazione del film. “Non genera fiducia tra i realizzatori e lo studio”.

“Leslie Grace è stata meravigliosa”, si è lamentato. “È una dinamo, solo un’esecutore spot”.