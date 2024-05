NCIS: I fan delle Hawaii se ne sono andati arrabbiati per il finale “crudele” cancellato dello show

NCIS: Hawaii I fan lamentano la cancellazione dello spettacolo dopo aver visto come è finita la serie.

Il mese scorso, è stato rivelato che la CBS, poco dopo aver cancellato la serie di lunga durata Sangue blu, ha deciso di cancellare lo spettacolo dell’NCIS. La decisione non è stata accolta alla leggera dagli spettatori.

Il momento della cancellazione – due settimane prima della fine della terza stagione dello show – ha particolarmente fatto arrabbiare i fan che temevano che lo show non avrebbe avuto una conclusione soddisfacente.

Con il finale della serie procedurale della polizia in onda lunedì (7 maggio), quelle paure si sono realizzate quando l’episodio si è concluso su una scogliera gigante.

*Seguono spoiler: siete stati avvisati*

Tutto sembrava andare bene quando l’episodio includeva una sorta di addio per la band principale, sotto forma di una festa a sorpresa organizzata per Jane (Vanessa Lachey).

I personaggi, tra cui Sam (LL Cool J), Ernie (Jason Anton), Jesse (Noah Mills), Lucy (Yasmine El Bustami) e Kai (Alex Tarrant), vengono tutti visti brindare prima di tornare al lavoro.

L’episodio però non finisce qui.

I personaggi di “NCIS: Hawai’i” si godono un drink nel finale della serie ( CBS )

Una scena aggiuntiva vede Jane tornare a casa e trovare la sua vecchia insegnante Maggie (Julie White) che la aspetta con un messaggio inquietante: “Janie, potresti aver bisogno di un drink per quello che verrà dopo”.

Il teaser ha fatto arrabbiare i fan che erano già arrabbiati per la cancellazione dello show, perché non avrebbero mai saputo cosa Maggie stava per dire a Jane.

“#NCISHawaii non è finita così dopo che la stagione è stata accorciata e cancellata”, ha scritto un fan deluso, e un altro ha aggiunto: “WTH è stato così!!!” Questo è molto crudele per i fan.

“Quando finisci qualcosa dovrebbe essere fatto e tutti vanno avanti ma non è finita!! Io come fan non riesco ad andare avanti dallo show, mi chiederò sempre cosa sarebbe dovuto succedere dopo.

“Lasciare i fan con questa suspense è assolutamente sbagliato, almeno riportatelo con la risposta alla domanda”, ha detto un fan arrabbiato.

Vanessa Lachey nel ruolo di Jane Tennant in NCIS: Hawai’i ( CBS )

Tuttavia, alcuni fan sono rimasti entusiasti di lottare per il rinnovamento dello show, scrivendo: “Un lieto fine sarà triste, sarà quasi rassegnazione e accettazione ma… la suspense ci motiva a continuare a combattere perché la storia di #NCISHawaii non è come quello.” E’ finita, c’è altro da dire combattiamo! #SaveNCISHawaii.”