Uno dei maglioni più impressionanti della natura: lo Springtail

Tra le meraviglie del mondo naturale pochi hanno mai notato: un collembolo semi-acquatico in movimento.

Ci sono oltre 9.000 specie conosciute di collemboli in tutto il mondo: piccoli invertebrati simili a pulci. Molti vivono in habitat bui e umidi, ma si trovano in tutti e sette i continenti; Alcuni addirittura migrano sul ghiaccio. Gli artropodi si muovono sulla Terra lanciando i loro corpi in aria, a volte girando 500 volte al secondo, come gli artisti circensi che sparano da cannoni autonomi. Ma buona fortuna guardando il loro spettacolo di trapezi: la maggior parte dei collemboli sono “piccoli come un granello di sabbia”, ha detto Victor Ortega Jimenez, un ricercatore di biomeccanica presso l’Università del Maine che ha studiato la specie.

Ora, la dottoressa Ortega Jimenez e colleghi hanno rilasciato video ingranditi e rallentati di questi salti ad alto numero di ottani. Un articolo Pubblicato lunedì sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences, rivela un elemento di controllo del corpo quasi aggraziato. Le immagini forniscono una spiegazione dettagliata di come i collemboli saltano in aria e atterrano in piedi ogni volta che atterrano.