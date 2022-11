La bozza di rapporto offre una visione cruda ma cruda delle minacce climatiche negli Stati Uniti

amministrazione Trump Ho provato, ma praticamente non è riuscitodi interrompere i lavori sulla prossima relazione e di posticiparne l’emissione al 2023.

La bozza del rapporto arriva mentre i leader mondiali si riuniscono a Sharm el-Sheikh, in Egitto, questa settimana per il vertice annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I discorsi di quest’anno concentrati su di esso Il danno che il riscaldamento globale sta facendo ai paesi più poveri del mondo e la domanda su cosa dovrebbero fare i paesi ricchi per aiutarli. Ma la prossima valutazione degli Stati Uniti fornirà un chiaro promemoria del fatto che anche i paesi ricchi dovranno affrontare terribili conseguenze se le temperature continueranno a salire.

Gli Stati Uniti si sono riscaldati del 68% più velocemente della Terra nel suo insieme negli ultimi 50 anni, secondo la bozza di rapporto, con temperature medie nei 48 stati inferiori in aumento di 2,5 gradi Fahrenheit (1,4 gradi Celsius) durante quel periodo di tempo. Ciò riflette un modello globale in cui le aree terrestri si stanno riscaldando più velocemente degli oceani e le latitudini più elevate si stanno riscaldando più velocemente delle latitudini inferiori in cui gli esseri umani stanno riscaldando il pianeta, principalmente bruciando combustibili fossili come petrolio, gas e carbone per produrre energia.

La bozza afferma che gli americani ora possono sentire gli effetti del cambiamento climatico nella loro vita quotidiana. Nelle città costiere come Miami Beach, in Florida, la frequenza delle inondazioni devastanti durante l’alta marea è quadruplicata negli ultimi 20 anni con l’innalzamento del livello del mare. In Alaska, 14 gravi disastri legati alla pesca sono stati collegati ai cambiamenti climatici, compreso l’aumento delle ondate di calore marine. In Colorado, le industrie dello sci hanno perso entrate a causa della riduzione delle nevicate.

In tutto il paese, gli eventi meteorologici estremi mortali e distruttivi come ondate di calore, piogge torrenziali, siccità e incendi stanno diventando sempre più frequenti e intensi.

Negli anni ’80, il paese ha subito una grave catastrofe climatica che ha causato danni economici di almeno 1 miliardo di dollari una volta ogni quattro mesi, in media, dopo essersi adattato all’inflazione. “Ora, ce n’è una ogni tre settimane in media.” Alcuni eventi estremi, come l’ondata di caldo del Pacifico nord-occidentale dell’anno scorso che ha ucciso almeno 229 persone, sarebbero stati praticamente impossibili senza il riscaldamento globale.