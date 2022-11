I giocatori che devono ritirarsi per il ritiro del bonifico di esenzione della settimana 10

Per Yahoo Sport

Dopo la scorsa settimana, potresti essere tentato di abbandonare l’intera lista di fantasia a meno che tu non l’abbia Giustino Campi o Joe Mixon, perché era festa o carestia in tutte le zone. Abbiamo quattro squadre (Jets, Patriots, Bengals e Ravens) che guardano da casa o in vacanza questa settimana, insieme a innumerevoli altri Continuano gli infortuni in campionatoMa ci sono ancora gocce da fare e mosse da fare.

Dovremmo sempre cercare miglioramenti nel roster, quindi tagliare i giocatori che non producono è un male necessario. Se stai cercando dei giocatori cache per un uso futuroMi sono coperto anche lì.

Tyler HigbyTE, Rams (l’85% elencato da Yahoo)

Sembra che gli arieti siano rotti. Forse qualcuno può estrarre la cartuccia e gonfiare. Abbiamo raggiunto settimane a due cifre nella stagione NFL e gli allenatori hanno bisogno di vittorie ora, quindi non vediamo l’ora che LA veda cosa succede con l’attacco. Tyler Higbee è passato dal 95% dei tiri nelle settimane 1-5 al 76% nelle ultime quattro competizioni e ha preso di mira solo nove volte dalla settimana 7.

So che le cose sono difficili in tutto il campionato in TE, ma potrebbe essere il momento per l’85% dei manager di Yahoo che stanno con Higbee di iniziare a trasmettere il centro in base alle partite settimanali o provare a trovare un’opzione più produttiva nel filo esente come Greg Dulcich o Cade Otton O, oserei dire, Fresco q.b.

Cam AkersRB, Ramez (41% elencato)

Cam Akers è un giocatore scontento rimasto in una squadra in cui chiaramente non è coinvolto. Nella prima partita di RB dalla quinta settimana, Akers ha visto cinque punti che ha effettuato per sole tre yard e Daryl Henderson ha fatto 12 affondi. Indipendentemente dalle dimensioni, Akers non sembra a posto e non si comporta nemmeno vicino al livello che aveva prima dell’Achille strappato.

Oltre il 40% di voi ha ancora speranza per il 23enne ed è mio dovere darvi il permesso di lasciarlo andare. Il terzino destro RB ha una buona quota di giocatori emergenti a causa di infortuni e logoramento, quindi sostituisci Akers con Jeff Wilson o Rachaad White.

Alec Pierce WR, Colts (33% incluso nell’elenco)

È stata una brutta uscita per i Colts nella settimana 9, tra le peggiori prestazioni offensive di qualsiasi squadra in questa stagione. Il novizio a volte è stato decente, ma si trova come WR48 nei mezzi punti PPR e ha messo solo 10,8 in totale metà dei punti PPR da quando Indy è passato in QB a Sam Ellinger.

È diventato evidente che questo crimine difficilmente sarebbe stato in grado di sostenere una star come questa Michael Bateman Jr. Avanti, per non parlare dei pezzi ausiliari del futuro filo. Pierce è attualmente inserito nella lista dal 33% dei manager di Yahoo, quindi quelle squadre sono forti e lo hanno ampiamente sostituito in reati più produttivi come Wan’Dale Robinson o persino Terrace Marshall Jr.

Elia MorWR, aereo (31% elencato)

Il 22enne era in questa lista nella settima settimana, ma Elijah Moore è ancora elencato a un tasso abbastanza alto e da allora non ha fatto assolutamente nulla a beneficio dei registi fantasy, quindi si è guadagnato un altro posto in questa colonna. Moore è ancora un jet-setter dopo la scadenza commerciale nonostante il suo ordine di gestione e non pesca dalla quinta settimana.

Il direttore tecnico Robert Saleh ci dà un po’ di ottimismo per ritenere che il suo utilizzo cambierà, quindi non c’è motivo per cui Moore debba essere incluso nell’elenco per scopi di fantasia andando avanti nel 2022.

Caleb Huntley, terzino destro, Falcons (24% elencato)

Il ritorno di Cordaryl Patterson da un periodo nell’IR lascia Caleb Huntley come la terza scelta dietro il debuttante Tyler Allgeier di dieci anni. Atlanta ha “ammorbidito” Patterson a 13 veicoli e un bersaglio, che lo hanno trasformato per 53 yard complessive e due touchdown.

L’utilizzo di Huntley è stato terzo nella classifica flick e dovrebbe rimanere lì fino alla fine della stagione, salvo un altro infortunio. Se hai un posto più grande e vuoi nasconderlo, va bene, ma il rookie può essere tranquillamente abbandonato nella maggior parte dei formati a favore di un RB più alto nel grafico di profondità.

cadute di lesioni

Rashid BatemanWR, Crows e Michael Thomas, WR, Saints

Entrambi subiranno interventi chirurgici ai piedi e verranno eseguiti per questa stagione. Ci sono ancora abbastanza di voi nell’elenco di questo duo degno di nota. Modifica un posto nell’elenco e lascia che si riprendano fino alla prossima bozza di stagione.

Romeo Dobbs WR, Imballatori e JK Dobbins, RB, Ravens

Dobbs dovrebbe rimanere fuori per 4-6 settimane a causa di un infortunio alla caviglia e Dobbins si sta riprendendo da un intervento chirurgico al ginocchio, rendendola difficile da trasportare. Il fantasy postseason sarà a buon punto quando e se torneranno in campo, quindi a questo punto potranno essere abbattuti in sicurezza.

On Thin Ice (La storia di Isaia/Ishia)

Isaia MackenzieWR, Fatturazione : È stato un immaginario su e giù per McKenzie nel 2022, ma è ancora WR3 in uno dei migliori attacchi della NFL. Vediamo come cambia il suo utilizzo in casa contro i Vikings questa settimana.

Isiah Pacheco, RB, capi: The Novice ha iniziato per la seconda settimana consecutiva ma non ha fatto nulla di significativo con il turn, registrando solo nove yard nella nona settimana. Pacheco non è ancora caduto. Aspettiamo almeno un’altra settimana, visto che domenica i Chiefs hanno una partita favorevole per RB contro i Jaguars.

