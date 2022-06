Avalanche vs. Lightning Stanley Cup Punteggio finale Gioco cinque: Tampa vince 3-2, sopravvive dopo il vincitore di Bales

Ci sarà gara 6. Il Tampa Bay Lightning è andato in uno stadio turbolento e si è assicurato un’audace vittoria per 3-2 sul Colorado Avalanche nella quinta partita della finale della Stanley Cup 2022. I campioni consecutivi non sono ancora finiti, nonostante la partita sia entrata in serie 3-1. Il Colorado ha vinto Gara 4 ai tempi supplementari a Tampa. Lightning ha restituito il favore venerdì, dopo aver vinto in Colorado.

Come in Gara 3, Lightning ha condotto con un punteggio di 1-0, 2-1. Questa volta, Yan Ruta e Nikita Kucherov hanno segnato per Tampa Bay e il Colorado è entrato nel terzo tempo con un gol in meno. Tuttavia, non ci è voluto molto perché il guasto portasse le cose a un livello superiore, con un tiro di Cal Makar che ha ricevuto un rimbalzo positivo dal difensore Lightning Eric Cernak che pattina per fuorigioco dal portiere del Tampa Andrei Vasilevskiy.

Impassibili dalla sfortuna, le luci hanno continuato a spingere e alla fine hanno sfondato per prendere il comando. Con 6:22 dalla fine del regolamento, Victor Hedman è scattato in angolo e ha trovato Ondrej Palat spalancato nello slot. Balat non ha perso una gloriosa occasione da gol, sparando un colpo nelle gambe della guardia del Colorado Darcy Comber.

Nessuno si aspettava che questa squadra di Lightning si ribaltasse e consegnasse alla valanga la Stanley Cup, ma questa è stata comunque una vittoria impressionante. Avalanche tenterà ancora una volta di terminare la serie al Game Six domenica sera. Puck Drop è ambientato dopo le 20:00 ET.

Il ritorno della battaglia dei bulloni

Nessuno dovrebbe sorprendersi del fatto che Lightning abbia avuto una lotta incredibile a Denver, ma superare una valanga in casa è difficile, soprattutto con la schiuma in bocca per un’altra Stanley Cup. Tampa Bay sembrava perso nelle partite 1 e 2, ma la squadra ha reagito per tre periodi nella quinta partita.

I fulmini non hanno davvero bisogno di resistere a un temporale nel primo periodo, perché non c’è stato l’impulso schiacciante della valanga. Invece, era una cornice abbastanza aperta e Tampa andò negli spogliatoi con i proiettili dentro. La parte di gran lunga più impressionante della prestazione dei Bolts è stata la risposta che hanno ottenuto dopo aver concesso un gol all’inizio del terzo inning su un rimbalzo sfortunato. L’arena della palla era turbolenta e Vasilevsky ha dovuto fare delle grandi parate, ma Tampa ha ripreso rapidamente e ha segnato il gol della vittoria. I fulmini sono passati molto e semplicemente non c’è panico in questo gruppo. Era in mostra stasera.

L’obiettivo è la differenza

Questa è stata la partita più giocata della serie fino a questo momento e un gol è stata la differenza. Ciò significa che un errore critico di Kuemper incombeva sul tabellone segnapunti. Solo guardando il numero di scatti, Kuemper ha trascorso una notte decente. Ha fermato 26 dei 29 tiri che ha affrontato, ma il primo gol di Tampa Bay avrebbe dovuto essere fermato se il Colorado avesse voluto porre fine alla serie di vittorie. Rota fece volare un colpo apparentemente innocuo dal cerchio destro, ma lo fece scivolare tra il guanto di Kuemper e un cuscino per accendere la torcia. Kuemper si è quindi calmato, ma un errore ha perso quella partita contro l’Avs. Ha avuto molti di questi errori durante la post-stagione, ma non sono ancora costati agli Avs. La sua controparte, Vasilevskiy, ha fermato 35 dei 37 tiri contro di lui mentre ne eseguiva un altro impeccabile. L’ho già detto, ma questa mancata corrispondenza del gol è il miglior tiro di Tampa per vincere la finale della Stanley Cup.

Ondrej Palat sta tornando alla grande

Palat non è la più grande star della NHL, ma ha sicuramente un argomento per essere il più disponibile. Con un altro obiettivo che vince la partita in Gara 5, Palates ha scritto un altro capitolo nella sua enciclopedia dei tornei post-stagione.

Quel conteggio del terzo tempo è stato il 12esimo gol vincente nella carriera di Balat, risalente al 2014. Secondo Sportsnet, si è classificato terzo tra i giocatori attivi, dietro solo a Joe Pavlesky ed Evgeny Malkin. Questa non è una cattiva compagnia. In ciascuna delle ultime due carriere di Tampa Bay in Stanley Cup, i Palates hanno segnato due gol vincenti, ma quest’anno si è superato. Questo è stato il terzo vincitore di Palat nelle qualificazioni del 2022 e c’è almeno un altro gioco da aggiungere a quel totale. Per qualsiasi motivo, quando il gioco si fa stretto, Palat è quello che si fa avanti e lo fa per Lightning.