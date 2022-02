Trump e i suoi figli potrebbero essere licenziati dal procuratore generale di New York, Judge Rules

“L’annuncio della società di contabilità che nessuno dovrebbe fidarsi di bilanci che valgono un decennio sulla base dei numeri presentati da una società in qualche modo libera la società e ricorda a Louis Carroll un’indagine sulle sue pratiche passate. ‘Questo è ciò che significa, né più né meno’ ‘;

“L’avvertimento della bandiera rossa delle major che i rendiconti finanziari di Trump sono inaffidabili rivela improvvisamente il pacchetto di indagini a lungo termine dell’OAG, il che è assurdo”, ha aggiunto il giudice.

La sentenza arriva sulla scia di una serie di battute d’arresto legali dell’ex presidente, che è stato coinvolto in processi e tribunali. L’organizzazione Trump è stata recentemente reintegrata come imputata in una causa intentata dal procuratore generale della DC Carl Race per presunta appropriazione indebita di fondi per l’inaugurazione di Trump nel 2017. Nel caso DC, un giudice ha stabilito giovedì che l’ex Trump org. Capo dell’ufficio finanziario Alan Weiselberg deve sedersi per la confessione A cura degli avvocati di Race.