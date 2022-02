Xi chiede più leggi tecniche e punta a una maggiore regolamentazione in futuro

La Grande Sala del Popolo è visibile dopo la riunione di chiusura della quarta sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo l’11 marzo 2021 a Pechino, in Cina. VCG | Gruppo ottico cinese | Getty Images

Pechino – Presidente cinese Xi Jinping Ha chiesto ai massimi leader di accelerare il lavoro su nuove leggi per il settore tecnologico durante un discorso all’inizio di dicembre, secondo la rivista bimestrale del Partito Comunista Cinese pubblicata mercoledì. È un segno che i regolamenti non stanno ancora scomparendo, anche se la retorica copre poco terreno nuovo Gli economisti prevedono che il peggio della campagna di Pechino sia passato. Xi ha affermato, secondo la traduzione del testo cinese della CNBC, che la Cina dovrebbe “accelerare il ritmo della legislazione nei settori dell’economia digitale, della finanza su Internet, dell’intelligenza artificiale, dei big data, del cloud computing, ecc.” Ha anche chiesto più leggi per garantire la sicurezza nazionale e ha sollecitato un maggiore uso della legge nelle “lotte internazionali” – comprese Di fronte a sanzioni estere. Ma la maggior parte del discorso di Xi, pronunciato il 6 dicembre al Politburo centrale cinese dei massimi leader, si è concentrato su ampi punti teorici come non seguire ciecamente i regimi occidentali.

Penso che l’uso della regolamentazione come strumento per plasmare l’economia e la società che la Cina vuole sia tutt’altro che finito. Bikini opaco Direttore di China Economic Enterprise Network

“Penso che l’uso della regolamentazione come strumento per plasmare l’economia e la società che la Cina vuole sia tutt’altro che finito”, ha detto Pechino. Ha notato che in Occidente la legge tende a concentrarsi sul rapporto tra gli individui e lo stato, mentre in Cina l’attenzione si è concentrata sul diritto commerciale, sui rapporti tra il settore privato e lo stato.

Il discorso di Xi – pronunciato più di due mesi fa ma reso pubblico questa settimana – è solo una delle tante dichiarazioni ufficiali rilasciate al pubblico in un Paese in cui le informazioni sono strettamente controllate. Leggendo tra le righe di un simile commento ufficiale, gli economisti la scorsa settimana lo hanno concluso La peggiore repressione normativa della Cina è finita Dove Pechino punta maggiormente sulla crescita. Ma hanno detto che questo non significava invertire o porre fine alle nuove regole. “Xi pone molta enfasi sull’uso della legge”, ha affermato Chen Long, partner della società di consulenza Plenum con sede a Pechino. “Il governo cinese usa molti regolamenti per governare. 10 anni fa era sua l’idea di voler trasformare molti regolamenti in leggi, quindi hai una base legale per queste politiche”.

Chen si aspetta meno sorprese nella regolamentazione tecnologica quest’anno rispetto allo scorso anno. Ma ha sottolineato l’importanza di non leggere troppo il discorso di Xi. Ha detto: “Questo discorso non è una novità, ma piuttosto un riassunto di ciò che hanno fatto”. Anche per quanto riguarda l’uso della legge da parte della Cina per contrastare le sanzioni estere, Pechino lo ha fatto Tale legislazione è stata approvata a giugno. Se il governo cinese ritiene che individui o entità siano coinvolti nell’intraprendere azioni discriminatorie nei confronti di cittadini o entità cinesi, la legge consente a Pechino di congelare i beni o rifiutare l’ingresso, tra le altre misure.

“La Cina vuole usare la legge per proteggere i suoi interessi in relazione ad altri paesi, inclusa l’aggiunta di autorità nazionali e avere voce in capitolo nel plasmare le regole del diritto internazionale per servire al meglio i suoi interessi – qualcosa che non credo sia insolito per qualsiasi paese fare”, ha affermato Jeremy Dome, primo membro del Paul Tsai China Center presso la Yale University School of Law.

La repressione della tecnologia da parte della Cina arriva in un momento in cui il settore è cresciuto rapidamente al di fuori delle normative vigenti. È un equilibrio che i governi di tutto il mondo stanno cercando di raggiungere mentre contemplano come regolamentare la criptovaluta, i dati e altre nuove tecnologie. In qualche aree come algoritmi, Pechino sta agendo più velocemente di altri governi e può anche creando un precedente globale, Gli analisti hanno detto.