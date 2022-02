The Legend of Zelda: Majora’s Mask Nintendo Switch Online + Expansion Pack è stato annunciato. Annunciata la data di uscita

The Legend of Zelda: Majora’s Mask sarà ufficialmente disponibile per tutti i membri del Nintendo Switch Online + Expansion Pack il 25 febbraio 2022.

Nintendo ha condiviso la notizia su Twitter insieme a un nuovo trailer che prende in giro parti dell’avventura N64 che segue Link mentre viene “trascinato nel mondo di Termina, dove la luna cade dal cielo!”

Link viene trascinato nel mondo di Termina, dove la luna cade dal cielo! Rivivi le ultime 72 ore nel mondo quando è apparso The Legend of #zelda: La maschera di Majora si riprende #NintendoSwitch a #NintendoSwitchOnline + Membri Expansion Pack datati 25/02. #Nintendo64. pic.twitter.com/712guV6wtz – Nintendo America 18 febbraio 2022

The Legend of Zelda: Majora’s Mask si unisce all’elenco sempre crescente di giochi N64 disponibili per i membri di Nintendo Switch Online + Expansion Pack e segue componenti aggiuntivi come Banjo-Kazooie e Paper Mario.

Nella nostra lista dei 25 migliori giochi per Nintendo 64 di tutti i tempi, abbiamo classificato The Legend of Zelda: Majora’s Mask #3, posizionandolo dietro Super Mario 64 e Ocarina of Time.

“Sembra piuttosto cupo, ma il grande senso dell’avventura e gli enigmi intelligenti previsti in un gioco di Zelda sono ben fatti e Majora aggiunge l’emozione di trovare nuove maschere con nuove abilità, rendendo Majora’s Mask totalmente divertente e gratificante”, ha scritto Casey DeFreitas di IGN . “Laddove Ocarina of Time è innegabilmente un classico, Majora’s Mask aggiunge una piccola spezia spettrale che lo rende unico, memorabile e qualcosa di veramente speciale a sé stante.”

The Legend of Zelda: Majora’s Mask per N64 è stato rilasciato nel 2000 e gli abbiamo dato un 9.9/10, e questa è la versione che farà parte del Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Nel 2015, The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D è stato rilasciato per Nintendo 3DS e includeva alcune aggiunte alla qualità della vita come The Bomber’s Notebook che aiutavano i giocatori a tenere traccia di tutto ciò che stava accadendo nel gioco.

Adam Pankhurst è uno scrittore di notizie per IGN. Potete seguirlo su Twitter Incorpora il tweet e via Contrazione.